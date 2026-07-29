Ο Άγιος Νικόλαος απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι μπορεί να πρωταγωνιστεί και στις μεγαλύτερες διεθνείς αθλητικές και καλλιτεχνικές διοργανώσεις, με το Alegria Dance Studio να εκπροσωπεί επάξια την πόλη, την Κρήτη και την Ελλάδα στον Παγκόσμιο Τελικό του Dance World Cup 2026, που πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο.

Η συμμετοχή της λασιθιώτικης σχολής αποτέλεσε επιστέγασμα της εξαιρετικής της πορείας, καθώς είχε εξασφαλίσει την πρόκριση μέσω του πρώτου Qualifier Ελλάδας & Κύπρου 2025, ο οποίος φιλοξενήθηκε πριν από λίγους μήνες στον Άγιο Νικόλαο. Η επιτυχημένη διοργάνωση εκείνη οδήγησε στην επιλογή της πόλης ως μόνιμης έδρας του διαγωνισμού για τα επόμενα χρόνια, αναδεικνύοντας ακόμη περισσότερο τον ρόλο της στον παγκόσμιο χορευτικό χάρτη.

Στην πρωτεύουσα της Ιρλανδίας συγκεντρώθηκαν περισσότεροι από 15.000 χορευτές από περισσότερες από 60 χώρες, σε μια διοργάνωση κορυφαίου επιπέδου, όπου συμμετείχαν αποκλειστικά οι καλύτεροι χορευτές που είχαν προκριθεί από τις εθνικές διαδικασίες κάθε χώρας. Η Ελλάδα είχε για πρώτη φορά εκπροσώπηση στη διοργάνωση, με αποστολές ακόμη εκτός από αυτή από αυτή του Αγίου Νικολάου, τη Μύκονο και την Αθήνα, γεγονός που έκανε ακόμη πιο ξεχωριστή την ελληνική παρουσία.

Το Dance World Cup, ωστόσο, δεν αποτέλεσε μόνο έναν παγκόσμιο διαγωνισμό χορού, αλλά και μια μοναδική γιορτή πολιτισμών. Οι αποστολές από κάθε γωνιά του πλανήτη αντάλλαξαν σημαίες, κονκάρδες και παραδοσιακά στοιχεία των χωρών τους, δημιουργώντας νέες φιλίες και μοναδικές εμπειρίες που θα συνοδεύουν τους συμμετέχοντες για μια ζωή.

Μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον, το Alegria Dance Studio πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις σε όλες τις κατηγορίες, με κορυφαία στιγμή την 6η θέση στο ομαδικό πρόγραμμα, ένα αποτέλεσμα που αποτελεί μεγάλη διάκριση σε παγκόσμιο επίπεδο και επιβεβαιώνει την ποιοτική δουλειά που γίνεται από τις αθλήτριες και την προπονήτριά τους Αγγελική Γαστρά.

Ξεχωριστές στιγμές υπήρξαν και μετά το πέρας της διοργάνωσης, όπου οι τρεις ελληνικές αποστολές, μαζί με την υπεύθυνη του Dance World Cup Greece & Cyprus, Jennifer Ann Davison, χόρεψαν παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς στους δρόμους του Δουβλίνου, παρουσιάζοντας ένα κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής στην Ιρλανδική πρωτεύουσα, πολλοί Έλληνες που ζουν στην Ιρλανδία, προσέφεραν θερμή υποστήριξη, εκφράζοντας τη συγκίνησή τους για την ελληνική παρουσία στη διοργάνωση.

Την αποστολή, στην οποία συμμετείχαν και γονείς των αθλητριών, οργάνωσε και συντόνισε η καταξιωμένη tour leader Σοφία Γαστρά, συμβάλλοντας καθοριστικά στην άρτια παρουσία της ελληνικής ομάδας στο Δουβλίνο.

Το ομαδικό τμήμα κατέκτησε την 6η θέση (από 14 ) στην κατηγορία small group acro αποτελούσαν οι χορεύτριες: Μαρία Γεροκώστα, Ηλιάνα Ζαχαράκη, Κωνσταντίνα Δαμουρά, Ελισάβετ Ντενέκ, Έμιλυ Μπάλλα, Δανάη Ευαγγέλου, Ασκέρδα Μπέκα, Κατερίνα Ξένου.

Επίσης, σε κατηγορίες solo συμμετείχαν: Solo acro children: Κων/να Δαμουρά 26η θέση (από 40). Solo Contemporary: Άμινα Περβίζι 27η θέση (από 35). Solo Acro : Μίρσα Τόπι 21η θέση (από 30). Solo Acro : Ηρώ Βασιλάκη 19η θέση (από 25).

Οι αθλήτριες των σολο κατηγοριών, προετοιμάστηκαν υπό την καθοδήγηση της προπονήτριάς τους Σοφίας Βιβιλάκη, η οποία συνέβαλε καθοριστικά στην άρτια παρουσία τους σε μια τόσο απαιτητική παγκόσμια διοργάνωση.

Εμπειρίες

και παραστάσεις

Η υπεύθυνη του Alegria Dance Studio, Αγγελική Γαστρά, μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ, εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή της για τη συνολική εμπειρία, χαρακτηρίζοντάς την μοναδική για όλα τα μέλη της αποστολής. Όπως τόνισε, τα παιδιά αποκόμισαν πολύτιμες εικόνες, εμπειρίες και παραστάσεις που ξεπερνούν τα όρια του αγωνιστικού χώρου και θα τα συνοδεύουν σε όλη τους τη ζωή. Παράλληλα, δήλωσε ιδιαίτερα περήφανη για την προσπάθεια και την αγωνιστική εικόνα των κοριτσιών, τα οποία ανταποκρίθηκαν με αξιοθαύμαστο τρόπο στις απαιτήσεις μιας διοργάνωσης παγκόσμιας εμβέλειας. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η αποστολή κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της συμμετοχής της, όλα τα εμπόδια ξεπεράστηκαν με επιτυχία, αφήνοντας αισιοδοξία και ακόμη μεγαλύτερη διάθεση για τη συνέχεια. Η ίδια εξέφρασε την ευχή στο μέλλον οι αθλήτριες να έχουν τις ιδανικές συνθήκες προετοιμασίας που αξίζουν, ώστε να συνεχίσουν να εκπροσωπούν επάξια τον Άγιο Νικόλαο και την Ελλάδα στις μεγαλύτερες διοργανώσεις του κόσμου.

Η παρουσία του Alegria Dance Studio στον Παγκόσμιο Τελικό του Dance World Cup 2026 δεν αποτελεί μόνο μια σημαντική αγωνιστική επιτυχία. Είναι μια ακόμη απόδειξη ότι ο Άγιος Νικόλαος διαθέτει ανθρώπους, ταλέντο και υποδομές που μπορούν να τον τοποθετούν στο επίκεντρο κορυφαίων διεθνών διοργανώσεων, προβάλλοντας με τον καλύτερο τρόπο τον τόπο.