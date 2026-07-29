Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στο μέτωπο της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Αγίας Τριάδας του Δήμου Σητείας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε συνεχή κινητοποίηση για τον περιορισμό της φωτιάς.

Το πύρινο μέτωπο σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες κινείται προς την περιοχή του Αθερινόλακου, με τις προσπάθειες κατάσβεσης να συνεχίζονται .

Όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής, η φωτιά φέρεται να έχει πλησιάσει σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από τον Αθερινόλακο, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία.