Ο Διευθυντής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων κ. Γιώργος Πελεκανάκης μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ και το δημοσιογράφο Νίκο Σγουρό εκτιμά ότι η μεγάλη αύξηση των καταλυμάτων τύπου Airbnb αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που έχουν αλλάξει την εικόνα της αγοράς.

«Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα Airbnb. Οι διαθέσιμες κλίνες τους έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τις ξενοδοχειακές και εξυπηρετούν πολύ πιο εύκολα διαμονές δύο ή τριών ημερών», σημειώνει, εξηγώντας ότι η ευελιξία αυτή ταιριάζει στις νέες επιλογές των επισκεπτών.

Την ίδια στιγμή υπογραμμίζει ότι οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Κρήτης δεν έμειναν στάσιμες απέναντι στις εξελίξεις. Αντίθετα, τα τελευταία χρόνια έχουν προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις, επιδιώκοντας να προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοξενίας και να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς.

«Ο πελάτης έχει αλλάξει. Προτιμά να δίνει περισσότερα χρήματα για άνεση και ποιότητα. Βλέπουμε μεγαλύτερη ζήτηση για καλύτερα δωμάτια, για πιο ποιοτικές υπηρεσίες, ακόμη και για ιδιωτικές μεταφορές με προκρατημένα mini van. Θέλει να οργανώνει από πριν το ταξίδι του και να μην ταλαιπωρείται», τονίζει.

Όπως λέει, τα ξενοδοχεία της Κρήτης έχουν επενδύσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια στην αναβάθμιση των υπηρεσιών τους, προσφέροντας περισσότερες επιλογές εστίασης, ζωντανή μουσική, πολιτιστικές εκδηλώσεις και ολοκληρωμένες εμπειρίες διαμονής, ώστε ο επισκέπτης να βρίσκει μέσα στη μονάδα όλα όσα αναζητά.

«Να αναδείξουμε περισσότερο την ελληνική φιλοξενία»

Ο διευθυντής της ΠΟΔΙΞ θεωρεί, πάντως, ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο βελτίωσης εκτός των ξενοδοχείων. «Πολλές φορές παρασυρόμαστε από τη μόδα και ξεχνάμε αυτά που πραγματικά αναζητά ο ξένος επισκέπτης. Ένα καλό ελληνικό φαγητό, η αυθεντική φιλοξενία και η τοπική εμπειρία εξακολουθούν να έχουν μεγάλη αξία», υπογραμμίζει.

Όπως εξηγεί, η εμπειρία του επισκέπτη δεν διαμορφώνεται μόνο μέσα στο ξενοδοχείο, αλλά και στις επιχειρήσεις εστίασης, στο εμπόριο, στις μεταφορές και συνολικά από την εικόνα που αποκομίζει από τον προορισμό. Γι’ αυτό, όπως λέει, η ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας και της αυθεντικής κρητικής φιλοξενίας αποτελεί βασικό στοιχείο για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του νησιού.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ