Η γνωστή θεατρική επιθεώρηση του Μανώλη Μιαουδάκη επιστρέφει με έμμετρο, σατιρικό και επίκαιρο λόγο, φωτίζοντας με χιούμορ και ευαισθησία θέματα που αφορούν το χθες και το σήμερα από την καθημερινή, πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου μας, που προβάλλουν παράλληλα τη γλώσσα, την παράδοση και τον πολιτισμό μας.

Συμμετέχουν ερασιτέχνες ηθοποιοί και καλλιτέχνες της Σητείας

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Γιαννακάκης

Ώρα έναρξης 21.30

Είσοδος 8 ευρώ, φοιτητικό, μαθητικό 5 ευρώ για την ενίσχυση – στήριξη του έργου του Φιλανθρωπικού Συλλόγου Σητείας.

Διοργάνωση: Φιλανθρωπικός Σύλλογος Σητείας «Ο Σαμαρείτης», Δήμος Σητείας