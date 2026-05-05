Ο Στάρμερ καλεί να τερματιστεί η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή – Καταδικάζει τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των ΗΑΕ

by anatolh kim
05/05/2026
in Κόσμος
Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ καταδίκασε χθες Δευτέρα τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τις πρώτες αφού τέθηκε σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός στις αρχές του περασμένου μήνα, καλώντας να εξευρεθεί διπλωματική λύση στη Μέση Ανατολή.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο καταδικάζει τα πλήγματα drones και πυραύλων που έβαλαν στο στόχαστρο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα», ανέφερε ο κ. Στάρμερ σε ανακοίνωσή του.

«Αυτή η κλιμάκωση πρέπει να σταματήσει. Το Ιράν πρέπει να εμπλακεί αληθινά διαπραγματεύσεις για να εγγυηθεί ότι η κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή θα αντέξει και ότι θα επιτευχθεί διπλωματική λύση με μακρά διάρκεια», πρόσθεσε ο επικεφαλής της βρετανικής κυβέρνησης.

Τα ΗΑΕ ανακοίνωσαν ότι υπέστησαν ιρανικές επιθέσεις χθες Δευτέρα, την πρώτη ημέρα αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης με σκοπό να αποκατασταθεί η κυκλοφορία των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.
