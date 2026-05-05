Ο Στάρμερ καλεί να τερματιστεί η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή – Καταδικάζει τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των ΗΑΕ

«Το Ηνωμένο Βασίλειο καταδικάζει τα πλήγματα drones και πυραύλων που έβαλαν στο στόχαστρο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα», ανέφερε ο κ. Στάρμερ σε ανακοίνωσή του.
«Αυτή η κλιμάκωση πρέπει να σταματήσει. Το Ιράν πρέπει να εμπλακεί αληθινά διαπραγματεύσεις για να εγγυηθεί ότι η κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή θα αντέξει και ότι θα επιτευχθεί διπλωματική λύση με μακρά διάρκεια», πρόσθεσε ο επικεφαλής της βρετανικής κυβέρνησης.
Τα ΗΑΕ ανακοίνωσαν ότι υπέστησαν ιρανικές επιθέσεις χθες Δευτέρα, την πρώτη ημέρα αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης με σκοπό να αποκατασταθεί η κυκλοφορία των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.
