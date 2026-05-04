Παραλίγο αεροπορική τραγωδία στις ΗΠΑ: Boeing χτυπά στύλο φωτισμού και φορτηγό κατά την προσγείωση

Αεροσκάφος τύπου Boeing 767-400 της αμερικανικής αεροπορικής εταιρείας United Airlines χτύπησε φορτηγό παράδοσης εμπορευμάτων, κινούμενο σε αυτοκινητόδρομο κατά μήκος του αεροδρομίου της Νούαρκ, κοντά στη Νέα Υόρκη, ενώ χτύπησε επίσης στύλο του συστήματος φωτισμού, ενημέρωσαν το Γαλλικό Πρακτορείο επίσημες πηγές.

«Ενώ βρισκόταν στην προσέγγιση για την προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο Newark Liberty, η πτήση 169 της United Airlines χτύπησε στύλο του (σ.σ. αυτοκινητοδρόμου) Τερνπάικ του Νιού Τζέρζι περί τις 14:00 τοπική ώρα (χθες) Κυριακή», ανέφερε εκπρόσωπος της αμερικανικής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας (FAA), διευκρινίζοντας ότι διενεργείται έρευνα για το συμβάν.

Σύμφωνα με την αρχή μεταφορών και συγκοινωνιών της Νέας Υόρκης και της Νιου Τζέρζι (PANYNJ), το σύστημα προσγείωσης του αεροσκάφους χτύπησε επίσης άλλο όχημα, τύπου τζιπ, που βρισκόταν στον αυτοκινητόδρομο.

Η αστυνομία στην πολιτεία Νιου Τζέρζι σημείωσε με τη σειρά της ότι το σύστημα προσγείωσης του επιβατικού αεροσκάφος και το κάτω μέρος της ατράκτου άγγιξαν στύλο φωτισμού και ημιρυμουλκούμενο, με βάση τα πρώτα στοιχεία της έρευνας.

Ο στύλος έσπασε και έπεσε πάνω σε Jeep, διευκρίνισε η αστυνομία, χωρίς άλλες διευκρινίσεις για τον επιβαίνοντα ή τους επιβαίνοντες.

Ο οδηγός του φορτηγού διακομίστηκε σε νοσοκομείο με ελαφριά τραύματα κι έλαβε εξιτήριο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ο Τσακ Πατεράκης, ιδιοκτήτης του αρτοποιείου H&S Bakery, στο οποίο ανήκε το φορτηγό, ανέφερε σε μήνυμά του στο AFP πως ο οδηγός του είναι «εντάξει» και ότι υπέστη «μικρές εκδορές».

Το αεροσκάφος, μήκους 62 μέτρων, εκτελούσε δρομολόγιο από τη Βενετία στη Νούαρκ και μετέφερε 221 επιβάτες και 10 μέλη του πληρώματος. Προσγειώθηκε χωρίς να αντιμετωπίσει πρόβλημα. Ουδείς από τους επιβαίνοντες τραυματίστηκε.

Παρατηρήθηκαν «ήσσονες» ζημιές στο αεροσκάφος, σύμφωνα με την αρχή μεταφορών, που διευκρίνισε ότι το αεροδρόμιο λειτούργησε ξανά κανονικά πολύ γρήγορα, αφού το προσωπικό έλεγξε τον διάδρομο όπου προσεδαφίστηκε για το ενδεχόμενο να είχαν πέσει συντρίμμια.

Σύμφωνα με εξειδικευμένους ιστότοπους, το συγκεκριμένο δείγμα του τύπου αυτού αεροσκάφους παραδόθηκε τον Μάιο του 2002.

Από την πλευρά της, η United ανέφερε πως οι επιβάτες της αποβιβάστηκαν κανονικά στον τερματικό σταθμό.

Η «ομάδα συντήρησης εξετάζει τις ζημιές στο αεροσκάφος», πρόσθεσε, διαβεβαιώνοντας πως θα διενεργηθεί εσωτερική «έρευνα» για το συμβάν.

Το πλήρωμα έχει αποσυρθεί από τις επόμενες προγραμματισμένες πτήσεις «στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής», συμπλήρωσε.

Η κατασκευάστρια Μπόινγκ, με την οποία προσπάθησε να επικοινωνήσει το Γαλλικό Πρακτορείο για να της ζητήσει σχόλιο, δεν έδωσε συνέχεια ως τώρα.

