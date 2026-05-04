Παραλίγο αεροπορική τραγωδία στις ΗΠΑ: Boeing χτυπά στύλο φωτισμού και φορτηγό κατά την προσγείωση

Παραλίγο αεροπορική τραγωδία στις ΗΠΑ: Boeing χτυπά στύλο φωτισμού και φορτηγό κατά την προσγείωση

04/05/2026
Αυτοψία στη νήσο Χρυσή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και συναρμόδιων υπηρεσιών

Αυτοψία στη νήσο Χρυσή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και συναρμόδιων υπηρεσιών

04/05/2026
Ψήφισμα στήριξης της ΕΛΜΕ Λασιθίου και κάλεσμα για συμμετοχή στη διαμαρτυρία για την Υγεία

ΕΛΜΕ Λασιθίου: Καταγγελία για επίθεση σε διεθνή ύδατα και μεταχείριση πληρωμάτων στην Κρήτη

04/05/2026

Κοινή ανακοίνωση ΑΔΕΔΥ και Εργατουπαλληλικού Κέντρου Λασιθίου για τον κίνδυνο αναστολής λειτουργίας της Μ.Ε.Θ. στο ΓΝΑΝ

Κ. Σπυριδάκη: «Ο Υπουργός Υγείας σε ρόλο σχολιαστή και τα νοσοκομεία του Λασιθίου σε πλήρη κατάρρευση»

04/05/2026
Συνελήφθησαν 3 άτομα για διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική: Βρέθηκαν 15 κιλά κάνναβης, κοκαΐνη και χιλιάδες ευρώ

Συνελήφθησαν 3 άτομα για διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική: Βρέθηκαν 15 κιλά κάνναβης, κοκαΐνη και χιλιάδες ευρώ

04/05/2026
Ο ΟΠΕΚ+ συμφώνησε στην τρίτη κατά σειρά αύξηση των ποσοστώσεων παραγωγής μετά το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ

Ο ΟΠΕΚ+ συμφώνησε στην τρίτη κατά σειρά αύξηση των ποσοστώσεων παραγωγής μετά το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ

04/05/2026
Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις

Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις

04/05/2026
ΕΣΠΑ
Δευτέρα, 4 Μαΐου, 2026
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Παραλίγο αεροπορική τραγωδία στις ΗΠΑ: Boeing χτυπά στύλο φωτισμού και φορτηγό κατά την προσγείωση

by anatolh kim
04/05/2026
in Κόσμος
Share on FacebookShare on Twitter
Αεροσκάφος τύπου Boeing 767-400 της αμερικανικής αεροπορικής εταιρείας United Airlines χτύπησε φορτηγό παράδοσης εμπορευμάτων, κινούμενο σε αυτοκινητόδρομο κατά μήκος του αεροδρομίου της Νούαρκ, κοντά στη Νέα Υόρκη, ενώ χτύπησε επίσης στύλο του συστήματος φωτισμού, ενημέρωσαν το Γαλλικό Πρακτορείο επίσημες πηγές.

«Ενώ βρισκόταν στην προσέγγιση για την προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο Newark Liberty, η πτήση 169 της United Airlines χτύπησε στύλο του (σ.σ. αυτοκινητοδρόμου) Τερνπάικ του Νιού Τζέρζι περί τις 14:00 τοπική ώρα (χθες) Κυριακή», ανέφερε εκπρόσωπος της αμερικανικής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας (FAA), διευκρινίζοντας ότι διενεργείται έρευνα για το συμβάν.

Σύμφωνα με την αρχή μεταφορών και συγκοινωνιών της Νέας Υόρκης και της Νιου Τζέρζι (PANYNJ), το σύστημα προσγείωσης του αεροσκάφους χτύπησε επίσης άλλο όχημα, τύπου τζιπ, που βρισκόταν στον αυτοκινητόδρομο.

Η αστυνομία στην πολιτεία Νιου Τζέρζι σημείωσε με τη σειρά της ότι το σύστημα προσγείωσης του επιβατικού αεροσκάφος και το κάτω μέρος της ατράκτου άγγιξαν στύλο φωτισμού και ημιρυμουλκούμενο, με βάση τα πρώτα στοιχεία της έρευνας.

Ο στύλος έσπασε και έπεσε πάνω σε Jeep, διευκρίνισε η αστυνομία, χωρίς άλλες διευκρινίσεις για τον επιβαίνοντα ή τους επιβαίνοντες.

Ο οδηγός του φορτηγού διακομίστηκε σε νοσοκομείο με ελαφριά τραύματα κι έλαβε εξιτήριο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ο Τσακ Πατεράκης, ιδιοκτήτης του αρτοποιείου H&S Bakery, στο οποίο ανήκε το φορτηγό, ανέφερε σε μήνυμά του στο AFP πως ο οδηγός του είναι «εντάξει» και ότι υπέστη «μικρές εκδορές».

Το αεροσκάφος, μήκους 62 μέτρων, εκτελούσε δρομολόγιο από τη Βενετία στη Νούαρκ και μετέφερε 221 επιβάτες και 10 μέλη του πληρώματος. Προσγειώθηκε χωρίς να αντιμετωπίσει πρόβλημα. Ουδείς από τους επιβαίνοντες τραυματίστηκε.

Παρατηρήθηκαν «ήσσονες» ζημιές στο αεροσκάφος, σύμφωνα με την αρχή μεταφορών, που διευκρίνισε ότι το αεροδρόμιο λειτούργησε ξανά κανονικά πολύ γρήγορα, αφού το προσωπικό έλεγξε τον διάδρομο όπου προσεδαφίστηκε για το ενδεχόμενο να είχαν πέσει συντρίμμια.

Σύμφωνα με εξειδικευμένους ιστότοπους, το συγκεκριμένο δείγμα του τύπου αυτού αεροσκάφους παραδόθηκε τον Μάιο του 2002.

Από την πλευρά της, η United ανέφερε πως οι επιβάτες της αποβιβάστηκαν κανονικά στον τερματικό σταθμό.

Η «ομάδα συντήρησης εξετάζει τις ζημιές στο αεροσκάφος», πρόσθεσε, διαβεβαιώνοντας πως θα διενεργηθεί εσωτερική «έρευνα» για το συμβάν.

Το πλήρωμα έχει αποσυρθεί από τις επόμενες προγραμματισμένες πτήσεις «στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής», συμπλήρωσε.

Η κατασκευάστρια Μπόινγκ, με την οποία προσπάθησε να επικοινωνήσει το Γαλλικό Πρακτορείο για να της ζητήσει σχόλιο, δεν έδωσε συνέχεια ως τώρα.
www.real.gr

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result

Copyright © Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ

Powered & Designed by
1 BIT - ONE BIT - Σχεδιασμός ιστοσελίδων - Προώθηση ιστοσελίδων - Digital Marketing