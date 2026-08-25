Κατά τέσσερις ημέρες μετατέθηκε η πρώτη επίσημη ποδοσφαιρική διοργάνωση της νέας αγωνιστικής περιόδου της ΕΠΣ Λασιθίου. Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Μανόλη Μαρκάκη στην έντυπη έκδοση της ΑΝΑΤΟΛΗΣ το 11ο Super Cup, το οποίο είχε αρχικά προγραμματιστεί για την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, θα διεξαχθεί τελικά την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης τις 17.00, στο Δημοτικό Γήπεδο Σισσίου.

Το τρόπαιο θα διεκδικήσουν η πρωταθλήτρια της Α’ Κατηγορίας για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026, ΑΕ Νεάπολης και ο κυπελλούχος ΑΟ Βραχασίου, σε μια αναμέτρηση που ανοίγει επίσημα την αυλαία της νέας σεζόν στο λασιθιώτικο ποδόσφαιρο.

Πρόκειται για ένα παιχνίδι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι δύο ομάδες θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της αγωνιστικής περιόδου και παράλληλα να πραγματοποιήσουν την πρώτη επίσημη αγωνιστική τους δοκιμασία, λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη των πρωταθλημάτων τους.