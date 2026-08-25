Πραγματοποιήθηκε σήμερα 25 Αυγούστου 2026, στο γραφείο του Δημάρχου Ιεράπετρας Εμμανουήλ Φραγκούλη, η πρώτη συνάντηση προετοιμασίας για την Αγροτική Έκθεση AgroExpo 2027, η οποία διοργανώνεται από το Επιμελητήριο Λασιθίου, τον Δήμο Ιεράπετρας και την Περιφέρεια Κρήτης.

Κατά τη συνάντηση έγινε αποτίμηση της ιδιαίτερα επιτυχημένης προηγούμενης διοργάνωσης, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για το σχεδιασμό της επόμενης έκθεσης, ενώ παράλληλα τέθηκαν τεχνικά και οργανωτικά ζητήματα, με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία της. Εξετάστηκαν, επίσης, οι ημερομηνίες διεξαγωγής της, κατά το διάστημα από τα τέλη Μαΐου έως τις αρχές Ιουνίου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προσέλκυση περισσότερων εκθετών και επισκεπτών, ώστε η AgroExpo να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη δυναμική και να ενισχύσει τον ρόλο της ως σημαντικός θεσμός για τον αγροτικό τομέα, την παραγωγή και την επιχειρηματικότητα.

Η προετοιμασία θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα, με τη συνεργασία των διοργανωτών και όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Παρευρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι Γεώργιος Κουγιουμουτζάκης, Εμμανουήλ Τζώρτζης, Ιωάννης Καμινογιαννάκης, ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Λασιθίου Εμμανουήλ Μιχελαράκης και ο Εμμανουήλ Παπαδάκης.