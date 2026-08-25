Η Σκακιστική Κίνηση Ιεράπετρας (ΣΚΑ.Κ.ΙΕΡΑ), σε συνεργασία με φορείς του Μύρτου, προκηρύσσει τη διεξαγωγή του 1ου Τουρνουά RAPID «Summer Endgame Cup», το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 στην Πλατεία Μύρτου (Αίθουσα Εμμανουήλ Δασκαλάκη).

Πρόκειται για ένα γεγονός ιδιαίτερης σημασίας, καθώς είναι το πρώτο επίσημο βαθμολογημένο τουρνουά που διοργανώνεται στην περιοχή της Ιεράπετρας έπειτα από περίπου 25 χρόνια. Το όραμά μας είναι η καθιέρωσή του ως ετήσιος θεσμός, που θα συμπεριληφθεί στο καλοκαιρινό σκακιστικό ημερολόγιο και θα αναδείξει την Ανατολική Κρήτη ως σκακιστικό προορισμό.

Το τουρνουά θα διεξαχθεί σε δύο ομίλους:

Α΄ Όμιλος: Ελβετικό σύστημα 7 γύρων με διεθνή αξιολόγηση (FIDE Rated). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές σωματείων με ενεργοποιημένο Δελτίο Αθλητικής Ταυτότητας ΕΣΟ για το 2026, καθώς και σκακιστές από άλλες χώρες που διαθέτουν FIDE ID. Ο χρόνος σκέψης είναι 15 λεπτά με προσαύξηση 5 δευτερολέπτων ανά κίνηση.

Β΄ Όμιλος: Ελβετικό σύστημα 5 γύρων χωρίς αξιολόγηση, ανοιχτός σε αρχάριους σκακιστές κάθε ηλικίας, με βασική προϋπόθεση την πολύ καλή γνώση των κανόνων του σκακιού.

Το πρόγραμμα των αγώνων περιλαμβάνει επιβεβαίωση συμμετοχών από τις 10:00 έως τις 10:30, με τον πρώτο γύρο να ξεκινά στις 10:30. Ο Α΄ Όμιλος θα ολοκληρωθεί με την τελετή λήξης και τις απονομές στις 18:00, ενώ ο Β΄ Όμιλος θα ολοκληρωθεί στις 14:15.

Τα έπαθλα του τουρνουά περιλαμβάνουν: 200€ στον πρώτο νικητή, 130€ στον δεύτερο και 70€ στον τρίτο της γενικής κατάταξης του Α΄ Ομίλου. Κύπελλο στον 1ο και μετάλλια στον 2ο και 3ο γενικής κατάταξης κάθε ομίλου. Κύπελλο στην 1η γυναίκα του Α΄ Ομίλου. Μετάλλια για τις κατηγορίες U18, U12 και U8 και στους δύο ομίλους.

Το παράβολο συμμετοχής ανέρχεται σε 15€ για τον Α΄ Όμιλο και 10€ για τον Β΄ Όμιλο. Το ανώτατο όριο συμμετοχών είναι 40 άτομα για τον Α΄ Όμιλο και 20 άτομα για τον Β΄ Όμιλο, και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Οι δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026 στο email [email protected] ή στο τηλέφωνο 6970126268. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν ονοματεπώνυμο, έτος γέννησης, αριθμό μητρώου ΕΣΟ (εφόσον υπάρχει), FIDE ID (εφόσον υπάρχει), στοιχεία γονέα/κηδεμόνα για ανηλίκους, τηλέφωνο επικοινωνίας και όμιλο συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλ.: 6970126268. Email: [email protected]