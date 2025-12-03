Λόγω των επανειλημμένων περιστατικών φθορών και βανδαλισμών στον εορταστικό χριστουγεννιάτικο στολισμό του Δήμου Αγίου Νικολάου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από φέτος, σε περιπτώσεις ζημιών, θα γίνεται χρήση υλικού από παρακείμενες κάμερες ασφαλείας.

Στόχος μας είναι να εντοπίζονται οι υπεύθυνοι και να εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις, ώστε να προστατεύσουμε την κοινή μας προσπάθεια για έναν όμορφο, φωτεινό και ασφαλή δημόσιο χώρο.

Σας ευχαριστούμε θερμά για την κατανόηση και τη συνεργασία σας.

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος Δημοσίου Χώρου

Γιώργος Μπελούκας