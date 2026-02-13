Επείγον έγγραφο προς την Κτηματική Υπηρεσία Ηρακλείου, απέστειλε ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης με αφορμή την πρόσφατη κατάπτωση τμήματος του παραλιακού δρόμου στη Δημοτική Κοινότητα Γουβών.

Στο έγγραφο επισημαίνεται ότι η κατάρρευση του δρόμου και των τοίχων αντιστήριξης συνιστά σοβαρό ζήτημα δημόσιας ασφάλειας, καθώς απειλούνται κρίσιμες υποδομές, όπως δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης. Όπως αναφέρει στην επιστολή του ο κ. Δοξαστάκης, ο Δήμος έχει ήδη προβεί στον αποκλεισμό της επικίνδυνης ζώνης, ωστόσο υπενθυμίζει ότι η κύρια ευθύνη για τη διαχείριση και προστασία της δημόσιας κτήσης ανήκει στην Κτηματική Υπηρεσία.

Ειδικότερα στην επιστολή του ο Δήμαρχος ζητά:

Άμεση αυτοψία από αρμόδιο κλιμάκιο της Κτηματικής Υπηρεσίας για αποτύπωση της διάβρωσης, γεωτεχνικό έλεγχο και εκτίμηση κινδύνου. Θεσμικό συντονισμό με Περιφέρεια, Υπουργεία και Δήμο για την υλοποίηση έργων προστασίας. Εκκίνηση διαδικασιών αντιμετώπισης της διάβρωσης, αξιοποιώντας το θεσμικό πλαίσιο του άρθρου 12Α του ν. 2971/2001, καθώς η περιοχή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Ο Δήμαρχος σημειώνει επίσης ότι, για τμήμα της πληγείσας περιοχής υπάρχει ήδη ακτομηχανική μελέτη της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία κι έχει υποβληθεί στο αρμόδιο Υπουργείο προς έγκριση. Ο κ. Δοξαστάκης τονίζει καταληκτικά, ότι ο Δήμος θα συνεργαστεί με όλους τους αρμόδιους φορείς, αλλά δεν θα αποδεχθεί καθυστερήσεις σε ένα ζήτημα που αφορά την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία της δημόσιας περιουσίας.

Αναλυτικά στην επιστολή του ο Δήμαρχος Χερσονήσου αναφέρει τα εξής:

Προς: Κτηματική Υπηρεσία Ηρακλείου

Θέμα: Διάβρωση Αιγιαλού στο Παράκτιο Μέτωπο της Δημοτικής Κοινότητας Γουβών του Δήμου Χερσονήσου

Κυρία Προϊσταμένη

Η πρόσφατη κατάπτωση του παραλιακού δρόμου στη Δημοτική Κοινότητα Γουβών και, συγκεκριμένα, ανατολικά των κατοικιών των υπαλλήλων του Υπουργείου Άμυνας μέχρι και την εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου, ο οποίος βρίσκεται εντός της ζώνης αιγιαλού, συνιστά πολύ σοβαρό ζήτημα δημόσιας ασφάλειας αλλά και προστασίας της δημόσιας περιουσίας.

Ο Δήμος Χερσονήσου έχει ήδη κάνει τις άμεσες ενέργειες για την προστασία των πολιτών και των περιουσιών και έχει προχωρήσει στον αποκλεισμό της επικίνδυνης περιοχής.

Ωστόσο, επειδή πρόκειται για χώρο που ανήκει στη δημόσια κτήση, η κύρια ευθύνη για την προστασία και διαχείριση του αιγιαλού ανήκει στην Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου.

Ως Δημοτική Αρχή ζητούμε:

n Άμεση αυτοψία από αρμόδιο κλιμάκιο της υπηρεσίας σας για την αποτύπωση της διάβρωσης, τον γεωτεχνικό έλεγχο, τη σταθερότητα των πρανών και την εκτίμηση του κινδύνου.

n Θεσμικό συντονισμό με Περιφέρεια, αρμόδια Υπουργεία και τον Δήμο μας, για την υλοποίηση έργων προστασίας. Σας ενημερώνουμε ότι σε ένα τμήμα της κατάπτωσης υπάρχει ακτομηχανική μελέτη, η οποία εκπονήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και έχει υποβληθεί αρμοδίως για έγκριση από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

n Εκκίνηση διαδικασιών για την αντιμετώπιση της διάβρωσης και τη διασφάλιση της δημόσιας κτήσης.

Η απώλεια τμήματος του αιγιαλού και η κατάρρευση υποδομών εντός αυτού δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά. Η προστασία της παράκτιας ζώνης αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας και απαιτεί άμεση και συντονισμένη παρέμβαση.

Τονίζεται ότι, η Δημοτική Κοινότητα Γουβών έχει κηρυχθεί με απόφαση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης σε έκτακτη ανάγκη και μπορούν να εκτελεσθούν τα αναγκαία έργα με επείγουσα διαδικασία που ορίζει το άρθρο 12Α του ν.2971/2001. Με την επελθούσα κατάπτωση των τοίχων αντιστήριξης και τμήματος του δρόμου απειλούνται σημαντικές υποδομές, όπως ο δρόμος και δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης.

Ο Δήμος θα συνεργαστεί με κάθε αρμόδιο φορέα, αλλά δεν θα αποδεχθεί καθυστερήσεις σε ένα ζήτημα που αφορά στην ασφάλεια των πολιτών και στη διατήρηση της δημόσιας περιουσίας.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου