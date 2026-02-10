Η υποστελέχωση του τμήματος της αιμοδοσίας του ΠΑΓΝΗ, έκφραση της συνολικότερης υποστελέχωσης των δημοσίων δομών υγείας, οδηγεί στην ακύρωση δράσεων εθελοντικής αιμοδοσίας και έτσι χάνεται πολύτιμο αίμα, το οποίο αρκετοί ασθενείς χρειάζονται άμεσα. Ήδη έχουν ακυρωθεί δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας, ενώ από 1η Μάρτη θα ακυρωθεί η εθελοντική αιμοδοσία στη πλατεία Δασκαλογιάννη, η οποία λειτουργεί σταθερά από την περίοδο του Covid.

Μείωση των αιμοδοσιών σημαίνει ότι μακροπρόθεσμα πιθανόν δεν θα καλύπτονται τακτικές μεταγγίσεις χρονίως πασχόντων, χειρουργεία, επείγουσες μεταγγίσεις περιστατικών με σοβαρή αναιμία ή αιμορραγία και τραυματιών (το νοσοκομείο μας μάλιστα αποτελεί κέντρο υποδοχής τραύματος). Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, αλλά μακροπρόθεσμα δεν μπορεί κάποιος να το εγγυηθεί.

Η αιμοδοσία του ΠΑΓΝΗ εξυπηρετεί χιλιάδες ασθενείς από όλη την Κρήτη, καλύπτει τις ανάγκες άλλων νοσοκομείων πανελλαδικά και διαθέτει κινητή μονάδα αιμοδοσίας. Η άψογη συνεργασία του προσωπικού με τους εθελοντές αιμοδότες και αιμοπεταλιοδότες έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της δωρεάς αίματος και αιμοπεταλίων την τελευταία δεκαετία.

Ωστόσο, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του τμήματος αιμοδοσίας δεν επαρκεί και δίνει μάχη καθημερινά. Τώρα συνολικά στο τμήμα υπηρετούν 10 νοσηλευτές, 1 βοηθός νοσηλευτή, 1 επισκέπτης υγείας και 2 τεχνολόγοι. Το πρωί το τμήμα καλύπτεται από έξι νοσηλευτές, ενώ κανονικά έπρεπε να είναι επτά, το απόγευμα καλύπτουν δύο αντί για τρεις, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες (το απόγευμα) ένας αντί για δύο. Στις εξωτερικές αιμοληψίες πολλές φορές είναι ένας επισκέπτης υγείας μόνος του για 40-50 αιμοληψίες, ενώ θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον δύο. Το τμήμα υπολείπεται κατά τέσσερις έως έξι τεχνολόγους ιατρικών εργαστηρίων, δύο επισκέπτες υγείας και τρεις νοσηλευτές.

Την ώρα όπου ο κόσμος απαντά με αλληλεγγύη στον συνάνθρωπο και δωρίζει ένα αγαθό που σώζει ανθρώπινες ζωές, την ώρα που η Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη δραματική ανεπάρκεια σε αποθέματα αίματος, ακυρώνονται εθελοντικές αιμοδοσίες (ή οργανώνονται σποραδικά πανελλαδικά), επειδή το υπουργείο υγείας αφήνει υποχρηματοδοτούμενα και υποστελεχωμένα τα κέντρα αιμοδοσίας. Εξάλλου, αποτελεί πολιτική επιλογή να δίνονται χρήματα από το κράτος για τους πολεμικούς εξοπλισμούς και όχι για τη υγεία. Το αποτέλεσμα είναι η Ελλάδα να καλύπτει μεγάλο μέρος των αναγκών για μετάγγιση ασθενών με μεσογειακή αναιμία μέσω εισαγωγών μονάδων αίματος. Και ενώ η κυβέρνηση δεν ενισχύει τις δημόσιες μονάδες αιμοδοσίας, ετοιμάζει -κατ’ εντολή των φαρμακοβιομηχάνων- νέο πλαίσιο-νομοσχέδιο, που θα επιτρέπει τη δημιουργία ιδιωτικών κέντρων συλλογής πλάσματος, βαθαίνοντας την εμπορευματοποίηση του κοινωνικού αγαθού του αίματος.

Το Σωματείο Εργαζομένων ΠαΓΝΗ απαιτεί να στελεχωθεί άμεσα η αιμοδοσία του ΠΑΓΝΗ με όλο το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό και να αυξηθούν οι ώρες αιμοδότησης. Απαιτούμε να στελεχωθούν πλήρως και οι κλινικές του ΠΑΓΝΗ, ώστε να μην γίνονται ποτέ μεταγγίσεις χωρίς την παρουσία γιατρών και νοσηλευτών.

Καλούμε τους υγειονομικούς και το λαό να κλιμακώσουμε όλοι μαζί τον αγώνα ενάντια στην εμπορευματοποίηση του αίματος και γενικά της υγείας, να διεκδικήσουμε γενναία κρατική χρηματοδότηση και μαζικές μόνιμες προσλήψεις στο δημόσιο σύστημα Υγείας.

