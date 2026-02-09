Θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον γιο της, έπεσε μια 60χρονη γυναίκα στο Ηράκλειο. Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου, μέσα στο κομμωτήριο που διατηρεί η 60χρονη σε περιοχή του Ηρακλείου. Η ίδια επικοινώνησε με τις αστυνομικές Αρχές και κατήγγειλε, ότι ο 37χρονος γιος της εισέβαλλε στην επιχείρησή της και την χτύπησε με γροθιές.

Αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον 37χρονο, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για το επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας.

Πληροφορίες αναφέρουν, ότι ο 37χρονος ακόμη και μέσα από τα κρατητήρια, από όπου επικοινώνησε με την μητέρα του και προχώρησε σε νέες απειλές εναντίον της. Οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στον σχηματισμό και δεύτερης δικογραφίας σε βάρος του δράστη, όπως αναφέρει το ERT news.