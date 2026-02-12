Ένα απαραίτητο εργαλείο το οποίο εξασφαλίζει την ορθολογική διαχείριση του αστικού πρασίνου και την προσαρμογή του στις αλλαγές της κλιματικής αλλαγής, το 10ετές Στρατηγικό Σχέδιο Διαχείρισης των Χώρων του Αστικού Πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου, εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από τη σχετική εισήγηση της Δημοτικής Αρχής.

Πρόκειται για έναν σχεδιασμό που στοχεύει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, συμβάλλει στη δημιουργία μιας βιώσιμης και ανθεκτικής πόλης και όπως ανέφερε στην εισήγηση του ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων & Πρασίνου Δημήτρης Σπυριδάκης, δημιουργήθηκε πάνω σε 3 Άξονες Πολιτικής με συνολικά 6 Στρατηγικές Δέσμες και 23 Δράσεις, με ενδεικτικό προϋπολογισμό 1.776.000 ευρώ.

Ο σχεδιασμός βασίζεται στις αρχές της Δασοκομίας Πόλεων σύμφωνα με τις οποίες οι χώροι αστικού πρασίνου δεν αποτελούν πια μεμονωμένα και απομονωμένα σημεία, αλλά ένα ολοκληρωμένο σύνολο ζωτικής σημασίας. Στο Στρατηγικό Σχέδιο προβλέπονται, μεταξύ άλλων, εγκατάσταση ξυλώδους βλάστησης, αντικατάσταση νεκρών ή ασθενικών δέντρων, απομάκρυνση ακατάλληλων ειδών, καταγραφή νέων θέσεων για νέες φυτεύσεις, σύνδεση, επέκταση και δημιουργία νέων χώρων πρασίνου, εδαφολογικοί έλεγχοι, εκσυγχρονισμός υλικοτεχνικής υποδομής της Υπηρεσίας Πρασίνου, θέσπιση συστήματος παροχής κινήτρων για την συμμετοχή των πολιτών στην προστασία του αστικού πρασίνου καθώς και εκπαίδευση προσωπικού, επαγγελματιών, εθελοντών και πολιτών.

Το 10ετές Σχέδιο Διαχείρισης για τους Χώρους Αστικού Πρασίνου στο Δήμο Ηρακλείου καταρτίζεται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: Promoting urban integration of GReen INfrastructure to improve climate governance in cities – Προώθηση της Ενσωμάτωσης Πρασίνων Υποδομών στον Αστικό Ιστό για τη Βελτίωση της Διακυβέρνησης σε Σχέση με την Κλιματική Αλλαγή στις Πόλεις (LIFE17GIC_GR_000029). Το έργο εντάσσεται στο χρηματοδοτικό εργαλείο LIFE, και συγκεκριμένα στην κατηγορία δράσεων Environmental Governance and Information. Η υλοποίηση του έργου γίνεται με συνεργασία του ΕΛΓΟ Δήμητρα – Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων (Συντονιστής), της εταιρίας ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε., της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας – Γενική Δ/νση Δασών και Περιβάλλοντος, καθώς και τους πιλοτικούς Δήμους Αμαρουσίου και Ηρακλείου.