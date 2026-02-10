Λαχτάρισαν όσοι βρέθηκαν το μεσημέρι επί του ΒΟΑΚ, περίπου στο ύψος των Σιριπιδιανών, με το σκηνικό που αντίκρισαν: μία μπετονιέρα να κινείται μόνη της, άνευ οδηγού, να διασχίζει κάποια μέτρα του οδοστρώματος και εν τέλει να πέφτει από ύψος περίπου 10 μέτρων σε χωράφια με ελιές, «κλαδεύοντας» και μερικά ελαιόδεντρα.

Λαχτάρα στον ΒΟΑΚ: Μπετονιέρα «λύθηκε» και έπεσε από ύψος

Ευτυχώς, πλην των υλικών ζημιών, τα χειρότερα αποφεύχθηκαν καθώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, ο οδηγός της μπετονιέρας κινούνταν προς το Ρέθυμνο όταν αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Σταμάτησε στη δεξιά λωρίδα, κατέβηκε και στην συνέχεια έγινε το ασύλληπτο: η μπετονιέρα άρχισε να …τσουλάει.

Μία εκτίμηση είναι να «λύθηκε» το χειρόφρενο, αυτό όμως είναι προς διερεύνηση. Σε κάθε περίπτωση το ευτύχημα είναι ότι αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, όπως αναφέρει το Cretalive.