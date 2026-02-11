Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε, τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026, η συνάντηση των Μελισσοκομικών Συλλόγων όλης της Κρήτης στο Εργατικό Κέντρο Χανίων.

Οι εκπρόσωποι των Μελισσοκομικών Συλλόγων των νομών Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου («Μελιττεύς») και Χανίων («Η Μέλισσα»), συμμετείχαν σε συζήτηση με αντικείμενο το μέλλον και την ανάδειξη του κρητικού μελιού.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποι των συλλόγων αποφάσισαν ομόφωνα την έναρξη των εργασιών για δύο κρίσιμα ζητήματα: