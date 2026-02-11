Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε, τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026, η συνάντηση των Μελισσοκομικών Συλλόγων όλης της Κρήτης στο Εργατικό Κέντρο Χανίων.
Οι εκπρόσωποι των Μελισσοκομικών Συλλόγων των νομών Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου («Μελιττεύς») και Χανίων («Η Μέλισσα»), συμμετείχαν σε συζήτηση με αντικείμενο το μέλλον και την ανάδειξη του κρητικού μελιού.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποι των συλλόγων αποφάσισαν ομόφωνα την έναρξη των εργασιών για δύο κρίσιμα ζητήματα:
●Την πιστοποίηση του Κρητικού Μελιού ως Προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), με στόχο την αναγνώριση του προϊόντος, τη διασφάλιση της υψηλής διατροφικής του αξίας και την προστασία του παραγωγού από αθέμιτες πρακτικές.
●Τη σύγκληση της ‘Ομάδας Εργασίας της Περιφέρειας Κρήτης για την Προστασία της Μελισσοκομίας και την Ανάδειξη του Κρητικού Μελιού’, με στόχο τον συντονισμό των δράσεων για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων διαδικασιών προώθησης του κρητικού μελιού.
Οι Μελισσοκομικοί Σύλλογοι του νησιού δεσμεύτηκαν να αναλάβουν δράση για την επίτευξη των στόχων τους με πνεύμα ενότητας και συνεργασίας.