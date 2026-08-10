Την επαύξηση των ωρών απασχόλησης των εποχικών πυροσβεστών αποφάσισε η κυβέρνηση, προκειμένου να καλυφθούν οικονομικά εγκαίρως οι υπερωρίες, που τυχόν κάνουν από εδώ και πέρα λόγω πυρκαγιών, καθώς είμαστε ακόμα εν μέσω της αντιπυρικής περιόδου.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, υπεγράφη σήμερα, Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026, από τον υπουργό Ευάγγελο Τουρνά, η απόφαση για την επαύξηση των ωρών απασχόλησης των εποχικών πυροσβεστών του Πυροσβεστικού Σώματος.

Με την απόφαση αυτή, επαυξάνονται, ανά εποχικό πυροσβέστη, κατά 156 οι ώρες υπερωριακής εργασίας, κατά 60 οι ώρες εργασίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και κατά 204 οι ώρες νυχτερινής εργασίας.

Η συνολική πρόσθετη δαπάνη ανέρχεται σε 3.043.900 ευρώ. Ειδικότερα, 1.491.900 ευρώ αφορούν στη νυχτερινή εργασία και στην εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και 1.552.000 ευρώ στην υπερωριακή απασχόληση.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα οι εποχικοί πυροσβέστες της Πελοποννήσου πραγματοποίησαν συγκέντρωση στην Τρίπολη, φορώντας μαύρα περιβραχιόνια για να τιμήσουν τη μνήμη των νεκρών συναδέλφων τους, ενώ με σύνθημα ότι «οι φωτιές δεν είναι εποχικές», ζητούν, μεταξύ άλλων, ίση μεταχείριση, 12μηνη απασχόληση και κατάργηση των ηλικιακών ορίων στις προκηρύξεις, καθώς και να αξιοποιηθεί η εμπειρία τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, όπως αναφέρει το cretalive.