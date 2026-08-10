Tα 30 χρόνια έκλεισε φέτος η διοργάνωση της Γιορτής της Μυζηθρόπιτας στην Κριτσά! Μια γιορτή, που έγινε θεσμός και ενισχύει με τις εισπράξεις από τα εισιτήρια και τα έσοδα από τις μυζηθρόπιτες που ψήνονται επί τόπου, τον Αθλητικό Όμιλο Κριτσάς.

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Νίκου Τραντά στην έντυπη έκδοση της ΑΝΑΤΟΛΗΣ ο πρόεδρος της Ομάδας Μανώλης Ασμαριανάκης, χαιρετίζοντας την εκδήλωση του Σαββάτου ευχαρίστησε τον κόσμο που τίμησε και φέτος την εκδήλωση με την παρουσία του ενισχύοντας την ποδοσφαιρική ομάδα της Κριτσάς. Αλλά και τους χορηγούς με τα δώρα που πρόσφεραν στη λοταρία που έγινε επίσης για την ενίσχυση του Αθλητικού Ομίλου.

Περίπου 1300 εισιτήρια κόπηκαν στο γλέντι, που πρόσφερε καλό φαγητό και διασκέδαση σε όσους παρέστησαν και χόρεψαν στους ρυθμούς του κρητικού συγκροτήματος του Μανώλη Αλεξάκη με τον Ηλία Σαββάκη στο λαγούτο.

Για άλλη μια χρονιά οι εθελόντριες νοικοκυρές της Κριτσάς -με πρώτες τα μέλη του Γυναικείου Συνεταιρισμού- έπλασαν με τα πολύπειρα χέρια τους και έψησαν με αγνό κριτσώτικο ελαιόλαδο τις αμέτρητες μυζηθρόπιτες, τις οποίες ο κόσμος έκανε ουρά για να γευτεί σκέτες ή με μέλι.

Στους επισήμους, που τίμησαν την εκδήλωση, είδαμε τον Αντιπρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων Γιάννη Πλακιωτάκη, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκο Καμινογιαννάκη, τον Αντιδήμαρχο Αντώνη Μαυρή, τον επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Θωμά Χαριτάκη, τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΑΝ Κωστή Αφορδακό, τους δημοτικούς συμβούλους Δέσπω Καρνιαδάκη και Γιώργο Βάρδα, τον πρόεδρο της Τ.Κ. Κριτσάς Γ. Σκύβαλο κά.

Ο κ. Πλακιωτάκης τόνισε ότι «εκδηλώσεις σαν την Γιορτή της Μυζηθρόπιτας επιβεβαιώνουν την παράδοση που έχει η Κριτσά στη διοργάνωση επιτυχημένων εορτών, αναδεικνύοντας στοιχεία της τοπικής κληρονομιάς, την οποία οι κάτοικοι της περιοχής και οι συλλογικοί φορείς πολιτισμού και αθλητισμού τιμούν και προβάλουν με σεβασμό προς ό,τι παρέλαβαν από τις προηγούμενες γενιές, εξελίσσοντάς το σε στοιχείο ανάδειξης της περιοχής και παράγοντα κοινωνικής συνοχής και βιωσιμότητας».

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ