Στο Άγιον Όρος και συγκεκριμένα στην Ιερά Μονή Διονυσίου βρίσκεται κατά τις ημέρες αυτές ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτος, συμμετέχοντας στις λατρευτικές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 1400 ετών από την πρώτη ορθοστάδην ψαλμώδηση του Ακαθίστου Ύμνου.

Ο Σεβασμιώτατος, μαζί με τον Γέροντα Μητροπολίτη Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ και τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γαλλίας κ. Δημήτριο, αποτελούν την Πατριαρχική Αντιπροσωπεία, η οποία, κατόπιν σεπτής εντολής της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, εκπροσωπεί τη Μητέρα Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία στις επετειακές εκδηλώσεις της Ιεράς Μονής.

Στο επίκεντρο των λατρευτικών συνάξεων βρίσκεται η ιστορική και πνευματική μνήμη της σωτηρίας της Κωνσταντινουπόλεως το έτος 626 και της ολονύκτιας ευχαριστήριας προσευχής του πιστού λαού προς την Υπεραγία Θεοτόκο, από την οποία συνδέθηκε διαχρονικά με τη ζωή της Εκκλησίας ο Ακάθιστος Ύμνος και το «Τη Υπερμάχω Στρατηγώ τα νικητήρια».

Κατά την ομιλία του στην Τράπεζα της Μονής, μετά την Ιερά Αγρυπνία, ο Γέρων Μητροπολίτης Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην Πατριαρχική αποστολή και στους δύο συνοδοιπόρους του, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Συνοδοιπόρους, καὶ τοῦτο λογίζομαι εὐλογίαν, ἔσχον τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Δημήτριον, τὴν μαρτυρίαν τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τὴν Ἑσπερίαν Εὐρώπην φέροντα, καὶ τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Κυδωνίας καὶ Ἀποκορώνου κ. Τίτον, ἐκ τῆς μεγαλονήσου Κρήτης, τῆς τιμαλφοῦς κληρουχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου».

Αναφερόμενος στη διαχρονική θέση του Ακαθίστου Ύμνου στη ζωή του ορθόδοξου λαού, υπογράμμισε:

«Ὑπὸ ἀνθρώπων οἵτινες εἶδον τὴν σωτηρίαν αὐτῶν ἐρχομένην ἄνωθεν ἐγράφη τὸ “Τῇ Ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ τὰ νικητήρια”, καὶ ἔκτοτε κοινὴ ἀναπνοὴ τοῦ γένους τῶν Ὀρθοδόξων ἀπέβη τὸ “Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε”».

Απευθυνόμενος δε προς τον Πανοσιολογιώτατο Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Διονυσίου κ. Πέτρο και την περί αυτόν αδελφότητα, ανέφερε:

«Εἰς τὸ πρόσωπον τῆς ὑμετέρας Πανοσιολογιότητος καὶ τῆς περὶ ὑμᾶς ἀδελφότητος, ἅγιε Καθηγούμενε, εὑρίσκομεν καὶ σήμερον τὴν ἁπλότητα ταύτην. Ἐκτίμησιν εἰλικρινῆ τρέφει πρὸς ὑμᾶς ὁ Παναγιώτατος Πατριάρχης ἡμῶν, ἣν πολλάκις ἐξέφρασεν ἐνώπιον ἡμῶν, καὶ ρητῶς παρήγγειλέ μοι νὰ διαβιβάσω πρὸς ὑμᾶς τὰς πατρικὰς καὶ Πατριαρχικὰς Αὐτοῦ εὐχὰς καὶ εὐλογίας. Κατὰ τὰς ὀλίγας ταύτας ὥρας, ἐγνωρίσαμεν καὶ ἡμεῖς τὸν Καθηγούμενον, λιτόν, διακριτικόν, οὐδέποτε προβάλλοντα ἑαυτόν, ἱστάμενον εἰς τὸ στασίδιον αὐτοῦ ὡς ἕνα ἐκ τῶν ἀδελφῶν καὶ διακονοῦντα ἐν τῇ τραπέζῃ τοὺς ξένους. Ἡ ἄνευ ἐπιδείξεως φιλοξενία, ἡ εὐπρέπεια τῆς ψαλμῳδίας, καὶ ἡ τάξις τοῦ τυπικοῦ, μαρτυροῦν πατρότητα πνευματικὴν ἥτις δὲν χρειάζεται λόγους ἵνα καταστῇ αἰσθητή. Καὶ τοῦτο ἐπιτρέψατέ μοι νὰ εἴπω. Μετὰ στοργῆς μητρικῆς βλέπει πρὸς τὸν Ἄθωνα ἡ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία καὶ ἀναπαύεται εἰς τὴν πιστότητα τῶν εἴκοσιν Ἱερῶν Μονῶν.»

Ιδιαίτερα συγκινητική υπήρξε και η αναφορά του Γέροντος Χαλκηδόνος στην πνευματική ενότητα του Αγίου Όρους με τις Επαρχίες του Οικουμενικού Θρόνου και, μεταξύ αυτών, με τα Χανιά: «Ὑπὸ χιλιάδων στομάτων εἰς τὴν Πόλιν, εἰς τοὺς Παρισίους, εἰς τὰ Χανιά, εἰς πᾶσαν γωνίαν τῆς διασπορᾶς, ὅπου ὀρθόδοξοι ἄνθρωποι ἵστανται ὄρθιοι ἐνώπιον τῆς αὐτῆς Μητρός, ἐψάλησαν ταυτοχρόνως ὅσα τὴν ἑσπέραν ταύτην ἐνταῦθα ἐψάλησαν».

Η παρουσία του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Τίτου στις ιστορικές αυτές εκδηλώσεις αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου και εκφράζει συγχρόνως τους ακατάλυτους πνευματικούς και κανονικούς δεσμούς της Εκκλησίας Κρήτης με τη Μητέρα Εκκλησία, το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Οι επετειακές εκδηλώσεις στην Ιερά Μονή Διονυσίου αποτελούν μία ζωντανή μαρτυρία της αδιάκοπης εκκλησιαστικής παραδόσεως και της βαθιάς τιμής του ορθόδοξου λαού προς την Υπεραγία Θεοτόκο, την Υπέρμαχο Στρατηγό και ακαταίσχυντη προστασία των πιστών.