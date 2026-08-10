Πανήγυρις

Ιερού Μητροπολιτικού Ναού

Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως

Παρασκευή 14 Αυγούστου

7.00 μμ: Ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός μετά των Εγκωμίων της Υπεραγίας Θεοτόκου.

10.15 μμ: Ο Παρακλητικός Κανών και οι Χαιρετισμοί εις την Κοίμησιν της Θεοτόκου.

Σάββατο 15 Αυγούστου

7.00 πμ: Ο Όρθρος και η Πανηγυρική Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, μετά το πέρας της οποίας θα ακολουθήσει η λιτανεία της Εφεστίου Εικόνος της Μεγάλης Παναγίας.

7.00 μμ: Ο Μεθέορτος Εσπερινός.

Κυριακή 16 Αυγούστου

6.30 πμ: Ο Όρθρος, η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και το μνημόσυνο των αοιδίμων Κτιτόρων και Ευεργετών του Ιερού Ναού.

Εκ του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου