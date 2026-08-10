Πανήγυρις
Ιερού Μητροπολιτικού Ναού
Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως
Παρασκευή 14 Αυγούστου
7.00 μμ: Ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός μετά των Εγκωμίων της Υπεραγίας Θεοτόκου.
10.15 μμ: Ο Παρακλητικός Κανών και οι Χαιρετισμοί εις την Κοίμησιν της Θεοτόκου.
Σάββατο 15 Αυγούστου
7.00 πμ: Ο Όρθρος και η Πανηγυρική Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, μετά το πέρας της οποίας θα ακολουθήσει η λιτανεία της Εφεστίου Εικόνος της Μεγάλης Παναγίας.
7.00 μμ: Ο Μεθέορτος Εσπερινός.
Κυριακή 16 Αυγούστου
6.30 πμ: Ο Όρθρος, η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και το μνημόσυνο των αοιδίμων Κτιτόρων και Ευεργετών του Ιερού Ναού.
Εκ του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου