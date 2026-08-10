Οι βιοτέχνες μπατζανάκηδες Πάνος (Γιάννης Ζουγανέλης) και Μιχάλης (Αργύρης Μπακιρτζής) ξεκινούν από την βιομηχανική ζώνη Θεσσαλονίκης, γεμάτοι ενθουσιασμό, για τη Θάσο όπου παραθερίζουν οι οικογένειές τους. Κατά την διαδρομή όμως, η φευγαλέα γνωριμία τους με μια κοπέλα διακόπτει το ταξίδι τους. Ο Πάνος την ερωτεύεται, καταρρέει ψυχολογικά και επιχειρεί να αυτοκτονήσει.

Ανήσυχος τότε ο Μιχάλης, καλεί τον Αντώνη (Σάκη Μπουλά), τον τρίτο μπατζανάκη και πολιτευτή του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος έχει αναλάβει την φροντίδα των τριών οικογενειών στη Θάσο. Ο Αντώνης καταφθάνει για “ενισχύσεις”, και από εκεί ξεκινά ένα ταξίδι γεμάτο χιούμορ, αμηχανίες και απρόσμενες αλήθειες, καθώς οι τρεις άνδρες προσπαθούν να ξεφύγουν από τη ρουτίνα και τα βάρη της καθημερινότητας, και κυνηγούν για λίγο το όνειρο. Ενώ οι γυναίκες τους ακόμα τούς περιμένουν στη Θάσο…