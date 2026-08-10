Την επανένταξη του Γιώργου Λαυρεντάκη στο δυναμικό της ομάδας ανακοίνωσε ο Κόρφος Ελούντας, αναφέροντας αναλυτικά: “Πέρυσι πήρε τον δρόμο για τον ΟΦΙ, φορώντας τα ασπρόμαυρα, όμως η Ελούντα και η οικογένειά του ήταν πάντα εδώ. Τώρα, ο Γιώργος Λαυρεντάκης επιστρέφει ξανά στην ομάδα που τον αγάπησε και τον αγαπά, έτοιμος να δώσει τον καλύτερό του εαυτό και να βοηθήσει τον Α.Ο. Κόρφος Ελούντας να πετύχει τους στόχους του. Ένα ιδιαίτερα αγαπητό παιδί και ένα δυνατό σέντερ φορ, που δεν περιορίζεται μόνο στο σκοράρισμα, αλλά προσφέρει με πάθος, πίεση και δουλειά σε κάθε σημείο του γηπέδου. Γιώργο, καλώς επέστρεψες στην οικογένειά σου!”.