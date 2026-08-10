Στο πλαίσιο του επετειακού προγράμματος για τη συμπλήρωση 10 χρόνων λειτουργίας του Λαογραφικού Μουσείου Νεάπολης, ξεχωριστή θέση έχει το αφιέρωμα στο Δημοτικό Τραγούδι.
Το αφιέρωμα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13 Αυγούστου, στις 20:30.
Στο πλαίσιο του επετειακού προγράμματος για τη συμπλήρωση 10 χρόνων λειτουργίας του Λαογραφικού Μουσείου Νεάπολης, ξεχωριστή θέση έχει το αφιέρωμα στο Δημοτικό Τραγούδι.
Το αφιέρωμα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13 Αυγούστου, στις 20:30.
Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ
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