Μια διαφορετική καλοκαιρινή βραδιά επεφύλαξαν στους πελάτες τους, αλλά και σε πολλούς καλεσμένους από την περιοχή μας, τα ξενοδοχεία Domes of Elounda την Κυριακή.

Το βράδυ ξεκίνησε με πολλή ζωντάνια με samba-reggae από τη δημοφιλή κρουστή μπάντα Batala Creta.

Έπειτα, στο θεατράκι του ξενοδοχείου, ο ηλεκτρικός μπλουζ ήχος των Hoodoos ξεσήκωσε σε χορευτικούς ρυθμούς.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η ιστορία της μπάντας, που ξεκίνησε πίσω στα ’90, από τα φοιτητικά χρόνια των μελών της, μιας καλής παρέας φίλων που ξαναβρέθηκαν μουσικά τα τελευταία χρόνια. Απ’ αυτούς επαγγελματίας είναι μόνο ο κιθαρίστας Μανώλης Βουράκης, ενώ τα υπόλοιπα μέλη, επιτυχημένοι επαγγελματίες οι ίδιοι σε άλλους χώρους, επέστρεψαν στην Μουσική και το συγκρότημα με την αγάπη και το πάθος του «ερασιτέχνη» – εραστή της τέχνης.

Ανάμεσά τους, ο ίδιος ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των Domes γιατρός Γιώργος Σπανός, που είναι ο τραγουδιστής του συγκροτήματος.

Η μπάντα, το βράδυ της Παρασκευής, πρώτη ημέρα του Φεστιβάλ Πλατείας, έκλεισε το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας, παρασέρνοντας το κοινό σε χορευτικούς ρυθμούς.

Τελευταίος σταθμός στο κυριακάτικο πρόγραμμα των Domes ήταν η εμφάνιση του Άλκη Καλούμενου που ερμήνευσε μαζί με τον Μανώλη Βουράκη Jazz Blues.