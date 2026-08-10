Με ένα πλούσιο μουσικό και πολιτιστικό τριήμερο, από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή, γιόρτασε τα δέκα χρόνια παρουσίας του το Φεστιβάλ Πλατείας στη Νεάπολη, φέρνοντας στην πλατεία Βερντέν διαφορετικές μουσικές γενιές, καλλιτέχνες και ακούσματα.

Από το ρεμπέτικο και το λαϊκό τραγούδι μέχρι το blues και το rock, αλλά και μέσα από ιδιαίτερες μουσικές συναντήσεις, το επετειακό 10ο Φεστιβάλ Πλατείας ξεδιπλώθηκε σε τρεις βραδιές με ένα πρόγραμμα που επιχείρησε για ακόμη μία χρονιά να απευθυνθεί σε διαφορετικά μουσικά γούστα και συγκέντρωσε πολύ κόσμο από πολλές γωνιές του Μεραμπέλλου, του Λασιθίου και της Κρήτης.

Το τριήμερο Φεστιβάλ, το οποίο επιμελήθηκε και διοργάνωσε η Οργανωτική Επιτροπή, με την υποστήριξη του Δήμου Αγίου Νικολάου, περιλάμβανε συναυλίες με καταξιωμένους καλλιτέχνες, σεμινάρια μουσικής, θεατρικές παραστάσεις, δράσεις για παιδιά, καθώς και παράλληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Το πλούσιο μουσικό φινάλε δόθηκε την Κυριακή, με τον Γιώργη Ξυλούρη (Ψαρογιώργη) και τη Μαριάνα Κατσιμίχα να βρίσκονται ανάμεσα στα κεντρικά πρόσωπα της βραδιάς, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού που γέμισε απ’ άκρη σ’ άκρη την πλατεία Βερντέν.

Στη μουσική συνάντηση συμμετείχαν ο Μάρκος Πινακουλάκης, ο Βασίλης Προδρόμου, ο Βασίλης Γουργουλιός, ο Φώτης Βεργόπουλος, ο Γιάννης Κουφουδάκης, ο Σάκης Πολύζος, ο Ector-Markos Remsak, ο Κυριάκος Γκουβέντας, η Καίτη Κουλλιά, ο Παναγιώτης Σκουτέρης και ο Βασίλης Σμάνης.

Χαιρετισμό κατά την τελευταία ημέρα της διοργάνωσης απηύθυνε και η αντιδήμαρχος Πολιτισμού Γεωργία Πολυχρονάκη, η οποία στάθηκε στη σημασία του Φεστιβάλ Πλατείας ως ενός πετυχημένου θεσμού που έχει αποκτήσει συνέχεια στον χρόνο και γίνεται ολοένα και περισσότερο γνωστός.

Η κ. Πολυχρονάκη ευχαρίστησε τους ανθρώπους της διοργάνωσης, τους μουσικούς που εμπιστεύτηκαν το Φεστιβάλ και συμμετείχαν σε αυτό, καθώς και το κοινό που έδωσε το «παρών» στο τριήμερο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ακόμη στους εθελοντές, όπως και ο Γιάννης Μιχάκης εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ