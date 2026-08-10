Την Κυριακή Ι΄ Ματθαίου, 9 Αυγούστου 2026, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος χοροστάτησε κατά την Ακολουθία του Όρθρου, ευλόγησε τους προσφερόμενους άρτους και στη συνέχεια ιερούργησε και κήρυξε επίκαιρα τον θείο λόγο στον Ιερό Ενοριακό Ναό Ευαγγελισμού Θεοτόκου πόλεως Σητείας.

Στο σύντομο κήρυγμά του, αμέσως μετά την ανάγνωση του Ιερού Ευαγγελίου, ο Σεβ. αναφέρθηκε με εύληπτο τρόπο στα μηνύματα της Ευαγγελικής περικοπής της θεραπείας του δαιμονιζομένου νέου. Σημείωσε ότι η θεραπεία αυτή αποδεικνύει την αδιαμφισβήτητη εξουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού πάνω στις δαιμονικές δυνάμεις, καθώς και ότι η απιστία ήταν η αιτία της αδυναμίας των Μαθητών Του για να θεραπεύσουν τον βασανισμένο νέο, παρότι τους είχε δώσει την εξουσία να κυριαρχούν επάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού.

Καταλήγοντας ο Σεβ. ευχήθηκε όλοι οφείλουμε να νηστεούμε και να προσευχόμαστε στον Θεό να θεραπεύει ο,τιδήποτε έχει ανάγκη θεραπείας και κυρίως να μας προσθέτει πίστη, η οποία έχει τη δύναμη να μεταποιεί και να μεταβάλλει τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου αλλά και τον κόσμο ολόκληρο.

Στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία έλαβαν μέρος ο Πανοσιολ. Πρωτοσύγκελλος της Ι. Μητροπόλεως και Ηγούμενος της Ι. Μονής Τοπλού Αρχιμ. Αμβρόσιος Σκαρβέλης, ο Αιδεσιμολ. Εφημέριος και Προϊστάμενος της Ενορίας Πρωτ. Φιλοκτήμων Αυγουστινάκης και ο Διάκονος Θεμιστοκλής Μπεϊνάς, ενώ εκκλησιάσθηκαν πάρα πολλοί ευσεβείς χριστιανοί μεταξύ των οποίων ο Αντιδήμαρχος Σητείας κ. Νικόλαος Φυγετάκης, ο Λιμενάρχης Σητείας κ. Βασίλειος Μηλαθιανάκης και ο Πρόεδρος της ΕΔΕΑΚ και Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Δασκαλάκης.