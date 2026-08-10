Όποιος δεν εξοφλεί ή δεν ρυθμίζει λογαριασμό ύδρευσης – αποχέτευσης μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής του, θα του επιβάλλεται στο εξής πρόστιμο ίσο με το 50% της οφειλής!

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Νίκου Τραντά στην έντυπη έκδοση της ΑΝΑΤΟΛΗΣ το θέμα συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑΝ το οποίο συνεδρίασε υπό την προεδρία του Κων. Αφορδακού και αφού ενημερώθηκε από την Γενική Διευθύντρια της δημοτικής επιχείρησης Αργυρώς Σταυρακάκη, σχετικά με τις επιταγές του νόμου (5314 Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, άρθρα 271-272), ενέκρινε να προχωρήσει στην εφαρμογή του. Το θέμα αυτό έχει προκύψει εδώ και ένα περίπου μήνα (29 Ιουνίου) που δημοσιεύτηκε ο σχετικός νόμος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Συγκεκριμένα ο σχετικός νόμος προβλέπει: «Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις Δ.Ε.Υ.Α., οι οποίες δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση σύμφωνα με το άρθρο 272, περί διευκολύνσεων οφειλετών των Δ.Ε.Υ.Α. ή των οποίων η ρύθμιση δεν εξυπηρετείται, μετά την παρέλευση 6 μηνών από τη λήξη της προθεσμίας αποπληρωμής τους, βαρύνονται με πρόστιμο ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) της οφειλής, το οποίο επιβάλλεται με απόφαση του γενικού διευθυντή και εισπράττονται υποχρεωτικά».

Θα εισπράττεται από την Εφορία

«Η διαδικασία για την υπαγωγή των ληξιπρόθεσμων οφειλών και των προστίμων, περί απόδοσης εσόδων υπέρ τρίτων, εκκινεί κατόπιν αιτήματος του γενικού διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. Η ανάθεση της είσπραξης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων πραγματοποιείται με την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών», δηλαδή βεβαιώνεται και εισπράττεται από την ΑΑΔΕ. Από το συνολικό ποσό που εισπράττεται από την ΑΑΔΕ υπέρ κάθε Δ.Ε.Υ.Α., παρακρατείται ως δαπάνη βεβαίωσης και είσπραξης ποσοστό 20% της συνολικής οφειλής. Τονίζεται δε στο νόμο ότι «η παράλειψη εκπλήρωσης των κατά περίπτωση υποχρεώσεων του παρόντος επισύρει για τον γενικό διευθυντή της ΔΕΥΑ πειθαρχική και αστική ευθύνη, ο οποίος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε σχετική ζημία που προκαλείται σε αυτήν».

Διευκολύνσεις

Παράλληλα ο νόμος προβλέπει διευκολύνσεις για τους οφειλέτες των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης:

«Στους οφειλέτες των Δ.Ε.Υ.Α., παρέχονται διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής των οφειλών τους, κατόπιν απόφασης του γενικού διευθυντή μιας δημοτικής επιχείρησης. Η ρύθμιση των οφειλών δεν δύναται να εκτείνεται σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 5 ετών και σε περισσότερες από 60 δόσεις (με σχετικό επιτόκιο περί της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών).

Στη ρύθμιση μπορούν να υπάγονται νομικά και φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη εμπορικής ιδιότητας, τη διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, ή τη διακοπή ή αλλαγή της ιδιότητας λόγω της οποίας δημιουργήθηκε η οφειλή. Η παραγραφή των οφειλών, για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, αναστέλλεται και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει 1 έτος από τη λήξη της ρύθμισης.

Η ρύθμιση χάνεται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης, την απώλεια των τυχόν ευεργετημάτων της ρύθμισης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής της εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει: α) ποσό δόσεων που αντιστοιχεί σε δυο συνεχόμενες δόσεις της ρύθμισης ή δύο λογαριασμούς, που αντιστοιχούν στις τρέχουσες οφειλές του για ύδρευση και αποχέτευση, εφόσον έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμοι.»

Ο προβληματισμός

Προβληματισμός διατυπώθηκε από ποιους ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς πρέπει να ξεκινήσει η επιβολή της παραπάνω ρύθμισης, επιβολής του προστίμου 50% επί της συνολικής οφειλής. Ηδη, όπως αναφέρθηκε, υπάρχουν λογαριασμοί που έχουν υπερβεί το εξάμηνο από την ημερομηνία λήξης της πληρωμής τους, άρα θα πρέπει άμεσα να επιβληθούν τα προβλεπόμενα πρόστιμα; Η διοίκηση της ΔΕΥΑΑΝ, πάντως, οφείλει να προχωρήσει στην εφαρμογή του άμεσα, από τη δημοσίευσή του.

3,5 εκατ. τα ανείσπρακτα

Όπως διευκρινίστηκε, και η ΔΕΥΑΑΝ, όπως γενικώς οι δημοτικές επιχειρήσεις, αντιμετωπίζουν προβλήματα εισπραξιμότητας οφειλών από τους πελάτες – καταναλωτές. Συγκεκριμένα, όπως διευκρινίστηκε, από ιδρύσεως της ΔΕΥΑΑΝ μέχρι σήμερα, οι ανείσπρακτες ληξιπρόθεσμες – ρυθμισμένες ή μη – οφειλές ανέρχονται περίπου στα 3,5 εκατομμύρια.

Μέχρι σήμερα, η ΔΕΥΑΑΝ δεν έχει κάνει εκκαθάριση των παραγεγραμμένων, λόγω παρέλευσης του χρόνου παραγραφής, λογαριασμών. Και αυτό, όπως αναφέρθηκε, οφείλεται στο ότι απαιτείται μια σύνθετη γραφειοκρατική διαδικασία, στην οποία δεν έχει μπει η ΔΕΥΑΑΝ, γιατί θα πρέπει να επιφορτιστούν με αυτό υπάλληλοι, οι οποίοι δεν περισσεύουν σήμερα στη δημοτική επιχείρηση, με την υποστελέχωση που αντιμετωπίζει, αλλά επιπλέον υπάρχει και νομικό κενό σχετικά με το χρόνο παραγραφής…

Εξ άλλου, όπως επεσήμανε ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Γιώργος Παπαδάκης, η ΔΕΥΑΑΝ δεν έχει τρέχοντες εκκρεμείς ή ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς μεγάλων καταναλωτών νερού. Κι αυτό γιατί, τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία, η δημοτική επιχείρηση εφαρμόζει αυστηρά μέτρα (αφαίρεση υδρομέτρων κλπ.), μην επιτρέποντας να συσσωρευτούν μεγάλα, μη εξυπηρετούμενα χρέη από ενεργούς καταναλωτές. Πρόβλημα υπάρχει όμως με ανενεργούς, αφανείς κ.α. καταναλωτές και επιχειρήσεις που έχουν καταργηθεί (χωρίς ενεργό ΑΦΜ).

Εντός των επομένων ημερών η ΔΕΥΑΑΝ θα προβεί σε σχετική ενημερωτική ανακοίνωση που θα αφορά την εφαρμογή της επιβολής προστίμων στους ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς με τη συμπλήρωση 6μήνου από τη λήξη τους.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ