Σε φάση δυναμικής επανεκκίνησης εισέρχεται η Celestyal, αφήνοντας πίσω μια απαιτητική περίοδο κατά την οποία τα δύο πλοία του στόλου της παρέμειναν στη Μέση Ανατολή, γεγονός που είχε ως συνέπεια την ακύρωση προγραμματισμένων δρομολογίων κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.

Η εταιρεία επανήλθε σε πλήρη λειτουργία την Παρασκευή, με αφετηρία την Αθήνα, καθώς τα Celestyal Discovery και Celestyal Journey διέσχισαν επιτυχώς τα Στενά του Ορμούζ στις 17 και 18 Απριλίου, σηματοδοτώντας την έναρξη της επιστροφής τους στη Μεσόγειο.

Με την επανατοποθέτηση του στόλου της σε εξέλιξη, η Celestyal εγκαινιάζει εκ νέου τη μεσογειακή της δραστηριότητα: το Celestyal Discovery αναλαμβάνει τα δρομολόγια «Iconic Greek Island» διάρκειας τριών και τεσσάρων διανυκτερεύσεων, ενώ το Celestyal Journey ξεκίνησε από το Σάββατο 2 Μαΐου το επταήμερο πρόγραμμα «Idyllic Greece», επαναφέροντας δυναμικά την παρουσία της στα ελληνικά και μεσογειακά λιμάνια.

Ο Άγιος Νικόλαος είναι ενταγμένος στο πρόγραμμα αναχωρήσεων του επταήμερου δρομολογίου «Idyllic Greece», το οποίο εκτελεί το Celestyal Journey, καθιστώντας την πόλη όχι μόνο ενδιάμεσο σταθμό αλλά και λιμάνι εκκίνησης (homeport).

Οι προγραμματισμένες αναχωρήσεις από το λιμάνι της πόλης εκτείνονται σε όλη τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, με εβδομαδιαία συχνότητα. Συγκεκριμένα, για το 2026 έχουν ήδη καταγραφεί αναχωρήσεις στις 12, 19 και 26 Μαΐου, καθώς και στις 2, 9, 16 και 23 Ιουνίου, ενώ ο κύκλος συνεχίζεται δυναμικά και το φθινόπωρο, με προγραμματισμένες εκκινήσεις στις 8, 15, 22 και 29 Σεπτεμβρίου.

Το συγκεκριμένο δρομολόγιο συνδέει τον Άγιο Νικόλαο με κορυφαίους προορισμούς, όπως η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Αθήνα, το Κουσάντασι και η Ρόδος, ενισχύοντας τη θέση του ως πύλη εξερεύνησης του Αιγαίου.