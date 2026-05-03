Η σχολική κοινότητα του Γυμνασίου Κριτσάς σας προσκαλεί με χαρά σε μια ξεχωριστή εκδήλωση με θέμα “ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΤΡΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΣΤΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΣΚΙΝΑΚΑ”, που διοργανώνει την Τετάρτη 06-05-2026 στις 10.30 στην αίθουσα “ Λατώ (Αρχαύλη)”.

Για το παραπάνω θέμα θα μας μιλήσει ο κ.Παναγιώτης Ευαγγελόπουλος, αστροφυσικός-υπεύθυνος διάχυσης αστρονομίας του ΙΤΕ. Με τη βοήθειά του θα επιχειρήσουμε ένα ταξίδι στον χρόνο και στο σύμπαν. Θα ανακαλύψουμε την εξέλιξη της αστρονομίας από την αρχαιότητα έως σήμερα, θα γνωρίσουμε το Αστεροσκοπείο του Σκίνακα και θα θαυμάσουμε εικόνες του ουρανού που εμπνέουν την επιστήμη αλλά και την τέχνη.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με μια μοναδική βιωματική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους: Παρατήρηση του Ήλιου μέσω ηλιακού τηλεσκοπίου.

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ για να μοιραστούμε μαζί τη γνώση, την παρατήρηση και τη μαγεία του ουρανού!

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ