Αυτό το Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2026, σας καλούμε να αναβιώσουμε τα αποκριάτικα έθιμα του χωριού μας.

Με αφετηρία το δημοτικό σχολείο, στις 18.00, ένα μπουλούκι ελευθερόστομων μασκαράδων θα ξεχυθεί στα σοκάκια της Μιλάτου με έναν και μοναδικό σκοπό: την πλήρη ανατροπή της κανονικότητας !

Όσοι και όσες επιλέξετε να παραμείνετε στις οικίες σας, παρακαλείσθε να μας ανοίξετε την πόρτα, να ανταποκριθείτε στα σκώμματά μας και να μας κεράσετε από τη ρακή σας!



Όλοι οι υπόλοιποι, αξιοποιείστε το ευτελές, μασκαρευτείτε και – απαλλαγμένοι από κάθε κοινωνικό καταναγκασμό- ενταχθείτε στο πολύμορφο μπουλούκι μας!



Η αποκριάτικη ευωχία θα κορυφωθεί με τη σύναξη των μασκαράδων στο δημοτικό σχολείο, συνοδεία φαγητού , οίνου και μουσικής , επιμελεία των άοκνων εθελοντών του Π.Σ. Μιλάτου.



Eίστε όλοι ευπρόσδεκτοι!