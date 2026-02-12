Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου & 2ου Νηπιαγωγείου Νεάπολης σας προσκαλεί σε ένα αποκριάτικο ξεφάντωμα γεμάτο μουσική, χορό και εκπλήξεις!

Τσικνοπέμπτη 12/02

17:00 – 21:00

Αίθουσα Εκδηλώσεων 2ου Δημοτικού Σχολείου Νεάπολης

Είσοδος: 1€

DJ Rotalex

Χορευτικά δρώμενα από Το Σπίτι της Τέχνης

Διαγωνισμός Αποκριάτικου Καπέλου

Τσικνομαγειρέματα

Πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους!



Φορέστε τις αποκριάτικες στολές σας και ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί σε ένα απόγευμα γεμάτο κέφι και χαμόγελα!