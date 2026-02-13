Αποκριάτικο party, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15/2/26 στις 12:00, στο Δημοτικό Σχολείο Κριτσάς.

Σας περιμένουν face painting, Zumba, DJ, γαϊτανάκι και σουβλάκια για όλους!