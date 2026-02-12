Η χοροεσπερίδα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 18:00, στο κέντρο «Καλύβα».

Τιμή εισόδου: 17€ για ενήλικες και 15€ για παιδιά.