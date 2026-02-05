Μικροί και μεγάλοι μπαίνουμε σε ρυθμούς αποκριάς με τον πιο δημιουργικό τρόπο!

Η καλύτερη εκκίνηση; Η κατασκευή χειροποίητου αποκριάτικου καπέλου και η συμμετοχή στον Διαγωνισμό Καπέλου!

Προϋποθέσεις συμμετοχής: Διάθεση για δημιουργία

Φαντασία και συνεργασία

Κέφι και άφθονο αποκριάτικο χρώμα

Συμμετοχή: Ατομική ή σε ομάδες των δύο (2) ατόμων

Τόπος: 2ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης Ημερομηνία: Τσικνοπέμπτη, 12/2/2026