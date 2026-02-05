Μικροί και μεγάλοι μπαίνουμε σε ρυθμούς αποκριάς με τον πιο δημιουργικό τρόπο!
Η καλύτερη εκκίνηση;
Η κατασκευή χειροποίητου αποκριάτικου καπέλου και η συμμετοχή στον Διαγωνισμό Καπέλου!
Προϋποθέσεις συμμετοχής:
- Διάθεση για δημιουργία
- Φαντασία και συνεργασία
- Κέφι και άφθονο αποκριάτικο χρώμα
Συμμετοχή:
Ατομική ή σε ομάδες των δύο (2) ατόμων
Τόπος: 2ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης
Ημερομηνία: Τσικνοπέμπτη, 12/2/2026
Σας περιμένουμε να δημιουργήσουμε, να γελάσουμε και να γιορτάσουμε τις Απόκριες μαζί!