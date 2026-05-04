Η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου διοργανώνει εκδήλωση τιμής και μνήμης για την επέτειο της μάχης της Κριτσάς, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαΐου 2026 στο μνημείο της μάχης στην περιοχή Κουτάραντο.
Πρόγραμμα Εκδήλωσης (Ώρα έναρξης: 11:00 π.μ.)
- Επιμνημόσυνη Δέηση: Έναρξη του εορτασμού της επετείου.
- Ιστορική Αναδρομή: Ομιλία για το ιστορικό της επετείου από την κ. Μάμμου Άννα, Διευθύντρια του Γυμνασίου Κριτσάς.
- Απόδοση Τιμών: Κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους των Πολιτικών και Στρατιωτικών Αρχών, καθώς και των Σωμάτων Ασφαλείας.
- Λήξη Τελετής: Τήρηση ενός λεπτού σιγής και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.
Μετά το πέρας της τελετής, θα ακολουθήσει δεξίωση με παραδοσιακά εδέσματα, προσφορά της Κοινότητας Κριτσάς (Δήμος Αγίου Νικολάου). Στην εκδήλωση συμμετέχει ο Μορφωτικός – Πολιτιστικός – Αναπτυξιακός Σύλλογος Κριτσάς «ΛΑΤΩ».
- Τελετάρχης: Ο κ. Αντώνιος Κριτσωτάκης, καθηγητής Φυσικής Αγωγής και υπεύθυνος Φ.Α. ΣΧ.Α.Δ.Δ.Ε. Λασιθίου