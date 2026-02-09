Ο επαγγελματικός προσανατολισμός αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη σωστή λήψη αποφάσεων των μαθητών, καθώς τους βοηθά να γνωρίσουν τις κλίσεις, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους και να κάνουν συνειδητές επιλογές για το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους μέλλον. Τέτοιου είδους ενημερώσεις συμβάλλουν ουσιαστικά στη μείωση της ανασφάλειας των μαθητών και των οικογενειών τους και στη χάραξη μιας πορείας με περισσότερες ευκαιρίες και προοπτικές.

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026 πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας ενημερωτική συνάντηση για τους γονείς και τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου με θέμα τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές μετά το Γυμνάσιο. Την ενημέρωση ανέλαβε η κ. Κορδία, υπεύθυνη Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού της ΔΔΕ Λασιθίου, η οποία παρουσίασε αναλυτικά τους δρόμους που ανοίγονται μετά το Γυμνάσιο, τους τύπους Λυκείων, το σύστημα εξετάσεων, καθώς και τις σχολές και τις ευκαιρίες που προσφέρει κάθε εκπαιδευτική διαδρομή.

Η προσέλευση των γονέων ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, γεγονός που μας χαροποιεί και τους ευχαριστούμε θερμά για την ανταπόκρισή τους. Το έντονο ενδιαφέρον που έδειξαν τόσο οι γονείς όσο και οι μαθητές ανέδειξε την ανάγκη και τη σημασία της συνεχούς ενημέρωσης και υποστήριξης των παιδιών σε κρίσιμες εκπαιδευτικές επιλογές.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ θερμά την κ. Κορδία για την ουσιαστική και εμπεριστατωμένη παρουσίασή της και την πολύτιμη συμβολή της στον σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών μας.

Γυμνάσιο Κριτσάς