Οι φασκομηλιές φέτος έχουν θεριέψει! Σίγουρα βοήθησαν οι τελευταίες βροχοπτώσεις, αλλά, όπως έχουμε διαπιστώσει, σε όλα τα φυτά και δένδρα, δεν είναι όλες οι χρονιές οι ίδιες.

Τις τελευταίες ημέρες οδήγησα μέχρι το Καστέλι Φουρνής, αλλά και μέχρι τον Κρούστα. Η πλαγιά Μάχα, πάνω από τις Λίμνες και η πλαγιά Καμάρι πάνω από την Κριτσά είναι γεμάτες με ολάνθιστες φασκομηλιές. Σύμφωνα με τελευταίες έρευνες, η χρήση του φασκόμηλου έχει θετική επίδραση στη θεραπεία του Αλτσχάιμερ. Πάντως η χρήση του πρέπει να γίνεται με σύνεση γιατί υπάρχουν περιπτώσεις δηλητηρίασης από υπερβολική χρήση που οφείλεται κυρίως στην ουσία θουγιόνη που υπάρχει στο φυτό.

Περασμένες εποχές γινόταν απόσταξη φασκόμηλων και πουλιόταν το φασκομηλόλαδο, αλλά και των αποξηραμένων φασκομηλόφυλλων, ως βότανο, εμπόριο που ανθούσε όχι μόνο στην ελληνική αγορά, αλλά και στις αγορές του εξωτερικού. Το χρησιμοποιούταν για τις παυσίπονες και αντισηπτικές ιδιότητές του. Η λέξη σύνθετη από τα: αρχαιοελληνικό: σφάκος (= είδος λειχήνας) + μήλο + έλαιο – φασκομηλιά + έλαιο). (Μιχ. Κασσωτάκης).

Αξιοσημείωτο ότι τα φασκόμηλα που βλέπουμε, τα μικρά στρογγυλά και χνουδάτα μήλα που παράγει η φασκομηλιά, δεν είναι καρπός, αλλά μικροί «όγκοι» μέσα στους οποίους αναπτύσσεται, από αυγό εντόμου, ένα μικρό λευκό σκουληκάκι. Αυτό δεν εμπόδιζε παιδιά και μεγάλους να τα μαζεύουν και να τα τρώνε ωμά γιατί έχουν γλυκιά κι ευχάριστη γεύση και άρωμα. Όταν μεστώσουν αρκετά δεν τρώγονται και σαν μισοξηρανθούν το σκουλήκι βγαίνει από μια μικρή τρυπίτσα που ανοίγει και μεταβάλλεται σε έντομο. Μαζεύονται τέλη Απριλίου μέχρι αρχές Μαΐου.

«Γαλατερό φασκόμηλο κι απίδι καραπίδι,

κοντό να κάμω πεθερό τον εδικό σου κύρη». (λ. δίστ.).

ΛΕΩΝ. Κ.