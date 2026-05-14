Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Γιάννης Πλακιωτάκης υποδέχθηκε στη Βουλή αντιπροσωπεία της Κροατίας, επιβεβαιώνοντας το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδα και Κροατία.

Σε δήλωσή του, ο κ. Πλακιωτάκης υπογράμμισε ότι οι δύο χώρες μοιράζονται κοινές ευρωπαϊκές αξίες και διατηρούν στενή συνεργασία σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την ενεργειακή ασφάλεια, την περιφερειακή σταθερότητα, τη διαχείριση του μεταναστευτικού, καθώς και την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων.

Παράλληλα, τόνισε πως η ενίσχυση της συνεργασίας των μεσογειακών χωρών αποτελεί κοινή προτεραιότητα, με στόχο τη διαμόρφωση μιας ισχυρότερης και περισσότερο συνεκτικής Ευρώπης.