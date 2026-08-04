Ξεκίνησαν τα έργα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στο ΙΤΕ, σε εξέλιξη οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Λ. Ικάρου, ξεκινά η ασφαλτόστρωση της οδού Νάθενα, συνεχίζονται οι συντηρήσεις πρασίνου και οδοφωτισμού

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται σημαντικές παρεμβάσεις με ασφαλτοστρώσεις και άλλα έργα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, συντήρησης πρασίνου και οδοφωτισμού στον Δήμο Ηρακλείου, με τον συντονισμό της Αντιδημαρχίας Τεχνικών Έργων & Πρασίνου.

Συγκεκριμένα, έχουν ξεκινήσει τα έργα κατασκευής του νέου πεζοδρομίου από τον κυκλικό κόμβο της επαρχιακής οδού προς Ηρακλείου – Βουτών μέχρι την είσοδο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Έρευνας όπου θα κατασκευαστεί υπερυψωμένη διάβαση πεζών στην είσοδο του Ιδρύματος. Υπενθυμίζεται ότι οι εργασίες σημάνσεων και τοποθέτησης ανακλαστήρων στο οδόστρωμα («μάτια γάτας») έχουν ήδη ολοκληρωθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου.

Παράλληλα συνεχίζονται στην Λ. Ικάρου οι εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης, από τη συμβολή της με την Λ. Στέλιου Καζαντζίδη έως τη συμβολή με την οδό Μαυσώλου. Οι εργασίες, οι οποίες υπολογίζεται να διαρκέσουν οκτώ ημέρες, γίνονται τμηματικά σε κάθε ρεύμα ώστε να παραμείνει ανοικτή η Λεωφόρος για τα οχήματα.

Επίσης, στην οδό Νάθενα έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες προεργασίες και την Τετάρτη 5/8 ξεκινούν οι εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης της οδού, από τη συμβολή της με την Λεωφόρο Κνωσού έως τη συμβολή με την οδό Ερμή, με τη διάρκειά τους να υπολογίζεται στις πέντε ημέρες.

Τέλος, με σταθερούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης και καλλωπισμού του πρασίνου και οι εργασίες συντήρησης οδοφωτισμού σε διάφορες περιοχές του Δήμου Ηρακλείου, τόσο στην πόλη όσο και σε χωριά.

Από τον Δήμο Ηρακλείου