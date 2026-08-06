Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λασιθίου το Σάββατο 1 Αυγούστου στον Άγιο Νικόλαο, την Κυριακή 2 Αυγούστου στην Σητεία και την Δευτέρα 3 Αυγούστου στην Ιεράπετρα, με τη συμμετοχή δεκάδων εργαζόμενων από δεκάδες χώρους δουλειάς.

Με την μαζική συμμετοχή τους οι εργαζόμενοι στο Λασίθι έδωσαν την απάντησή τους απέναντι σε κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης, του κράτους και των μηχανισμών του για να αποτρέψει την συσπείρωση μας μέσα από την οργάνωση και δράση στα σωματεία μας.

Από αυτή τη μάχη που δόθηκε βγαίνουμε πιο πολλοί, πιο δυνατοί για να αποτελέσει το Σωματείο μας στήριγμα στον αγώνα για μια ζωή με δικαιώματα! Όλοι οι συνάδελφοι εργαζόμενοι σε δεκάδες κλάδους του ιδιωτικού τομέα στο Λασίθι, από τα σούπερ μάρκετ, τις μεταφορές, την καθαριότητα και δεκάδες άλλους τόπους δουλειάς που ψήφισαν και βγήκαν μπροστά για την ενίσχυση του σωματείου μπορούν να αποτελέσουν τη φωνή του, να γίνουν οργανωτές στην προσπάθεια για να παλέψουμε από καλύτερη θέση για όσα έχουμε ανάγκη. Από την επόμενη κιόλας ημέρα καλούμε ακόμα περισσότερους στη μάχη αυτή.

Συνεχίζουμε ακόμα πιο δυναμικά και αποφασιστικά τις διεκδικήσεις μας για:

Να μείνει στα χαρτιά ο νόμος έκτρωμα για 13 ώρες δουλειά ! Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων που ξηλώνουν το 8ωρο, επιβάλλουν την ευελιξία και τις ελαστικές μορφές απασχόλησης.

! Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων που ξηλώνουν το 8ωρο, επιβάλλουν την ευελιξία και τις ελαστικές μορφές απασχόλησης. 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας σε κάθε κλάδο και επαναφορά των τριετιών, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου 2012-2024.

και επαναφορά των τριετιών, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου 2012-2024. Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς

στους χώρους δουλειάς Καμία θυσία για τους πολέμους των αφεντικών. Λεφτά για μισθούς, συντάξεις, υγεία, παιδεία και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία. Απεμπλοκή της Ελλάδας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Αλληλεγγύη στους λαούς που δοκιμάζονται.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε αποτελείται από τους:

Καφφετζάκη Γεωργία (Άγιος Νικόλαος)

Μακρή Κατερίνα (Άγιος Νικόλαος)

Παντελάκη Ματούλα (Σητεία)

Σακελλάρη Σοφία (Άγιος Νικόλαος)

Σαράτσης Σεραφείμ (Ιεράπετρα)

Χαλκιαδάκης Δημήτριος (Οροπέδιο)

Χαλκιαδάκης Κωνσταντίνος (Άγιος Νικόλαος)

Στην Ελεγκτική Επιτροπή εκλέχθηκαν:

Ζωγραφινάκη Ελένη (Σητεία)

Μανταλιωτάκη Ιωάννα (Σητεία)

Φραγκόπουλου Μαρία (Άγιος Νικόλαος)

Εκ μέρους της νέας Διοίκησης