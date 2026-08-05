Στο Δημοτικό Γήπεδο Σισίου θα διεξαχθεί το Super Cup της ΕΠΣ Λασιθίου, το οποίο έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026, με ώρα έναρξης τις 17:00. Η φετινή διοργάνωση θα φέρει την ονομασία «Νίκος Ατσαλάκης (Τσεγρές)», αποτείνοντας φόρο τιμής στη μνήμη ενός ιδιαίτερα αγαπητού ανθρώπου για το λασιθιώτικο ποδόσφαιρο που πριν λίγους μήνες έφυγε από τη ζωή και που οι τελευταίες στιγμές του ήταν στο γήπεδο.

Η ΕΠΣ Λασιθίου όρισε το Δημοτικό Στάδιο Σητείας ως έδρα του τελικού του Κυπέλλου για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στις 24 ή 25 Απριλίου 2027, με ώρα έναρξης τις 16:00. Η μοναδική εξαίρεση αφορά την περίπτωση που στον τελικό προκριθούν δύο ομάδες από την ίδια πόλη, οπότε ο αγώνας θα μεταφερθεί στην έδρα τους.