Ο Δήμος Αγίου Νικολάου θα χρηματοδοτήσει τη ναυαγοσωστική κάλυψη των «πολυσύχναστων» παραλιών του Δήμου. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε τους όρους προκήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου σε εταιρεία παροχής αυτών των υπηρεσιών για διάστημα 4,5 μηνών την τρέχουσα τουριστική περίοδο και συγκεκριμένα 1. 6. 2025 έως 30. 9. 2025.

Για το έτος 2026, οι παραλίες οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστες λουτρικές εγκαταστάσεις με την υπ’ αρ. πρωτ. 2131.17/1460/2024 βεβαίωση Λιμεναρχείου Αγ. Νικολάου και συνεπώς επιβάλλεται η επιτήρησή τους από ναυαγοσώστες, είναι: Παραλία Αλμυρού Αγ. Νικολάου (ένας ναυαγοσώστης). Παραλία Σχίσμα Ελούντας (ένας ναυαγοσώστης). Παραλία Βούλισμα Καλού Χωριού (ένας ναυαγοσώστης).

Οι παραλίες θα επανδρωθούν με κατ ́ επάγγελμα ναυαγοσώστες οι οποίοι θα κατέχουν άδεια ναυαγοσώστη εν ισχύ από αρμόδια λιμενική αρχή καθώς και τον πλήρη εξοπλισμό και θα λειτουργούν καθημερινά από 10.00 π.μ έως και 18.00.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 101.676,37 € (με ΦΠΑ).

Το παρεχόμενο έργο περιγράφεται από ειδική μελέτη του Δήμου:

O ανάδοχος θα επανδρώσει τις λουτρικές εγκαταστάσεις με ναυαγοσώστες άρτια εκπαιδευμένους, με άριστη γνώση Α’ Βοηθειών και πτυχία αναγνωρισμένα από το Λιμεναρχείο, θα επιβλέπει την καλή φύλαξη των λουόμενων, θα παρέχει τον κατάλληλο ναυαγοσωστικό και ιατρικό εξοπλισμό, θα καλύψει με τις υπηρεσίες τους αγώνες AGIOS ON SUP (Πανελλήνιο πρωτάθλημα και παγκόσμιας κατάταξης ICF RANKING EVENT) που θα διεξαχθεί στον Άγιο Νικόλαο που η ΔΑΕΑΝ του Δήμου Αγ. Νικολάου συνδιοργανώνει μαζί με τη ΝΑΣΑΝ.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάζει κάθε ναυαγοσώστη με όλα τα τεχνικά και μηχανικά μέσα που προβλέπονται στο Π.Δ. 71/2020 ως απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου της ναυαγοσωστικής κάλυψης.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος πριν από την έναρξη των εργασιών να προσκομίσει σε οριστικό κατάλογο το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της εργασίας και σε ποιους χώρους αυτό θα εργαστεί. Ο κατάλογος αυτός, σε περίπτωση αντικατάστασης ναυαγοσώστη, θα ενημερώνεται και θα κοινοποιείται στον υπεύθυνο του Δήμου Αγ. Νικολάου. Οι παραπάνω κατάλογοι θα κοινοποιούνται με ευθύνη του Δήμου Αγ. Νικολάου στην αρμόδια Λιμενική Αρχή για την διευκόλυνση της εργασίας αστυνόμευσης.

Το συνολικό έργο προβλέπει δαπάνες μισθοδοσίας τεσσάρων ναυαγοσωστών και ενός χειριστή ταχύπλοου σκάφους και τις ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού που θα απασχοληθεί στην εκτέλεση της εργασίας. Επίσης καλύπτει τις δαπάνες χρήσης όλου του εξοπλισμού για τρία ναυαγοσωστικά βάθρα (πύργους ναυαγοσωστών) και ένα ταχύπλοο σκάφος 5μ. συμπεριλαμβανομένων όλων των λειτουργικών εξόδων.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ