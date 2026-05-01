Κατά την πρόσφατη ειδική συνεδρίαση της Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Αγίου Νικολάου, η Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Μαρία Χανιωτάκη επικεντρώθηκε στην απώλεια χορηγίας του ΣΥΦΑΚ για την αποκατάσταση του πρώην Δημοτικού Σχολείου Φουρνής και την ακύρωση Διεθνούς Συνεδρίου. Ρώτησε για ποιους λόγους υπήρξε κωλυσιεργία στην εκπόνηση της μελέτης και την έναρξη των εργασιών, ενώ η χρηματοδότηση ήταν εξασφαλισμένη από ιδιωτικούς πόρους αλλά και πώς σκοπεύει ο Δήμος να αναπληρώσει τη χαμένη χορηγία για την αποκατάσταση του σχολείου. Παράλληλα στάθηκε στο μήνυμα που στέλνουμε στους υποψήφιους δωρητές και στην τοπική κοινωνία, όταν «απαξιώνονται» έτοιμοι πόροι για τη βελτίωση των δημόσιων υποδομών μας.

Ο Δήμαρχος Αγ. Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης είπε ότι δεν έχει έρθει έγγραφο και δεν έχει εκφραστεί η άποψη ότι χάθηκε η δωρεά. Ανέφερε: «Το θέμα του κτηρίου, σχετίζεται με την στατική του επάρκεια. Η πορεία και η παρούσα κατάσταση του έργου αφορά πρωτίστως την στατική επάρκεια του Δημοτικού Σχολείου Φουρνής για να μπορούμε να συζητάμε για άλλες παρεμβάσεις στο κτήριο. Η Διεύθυνση Μελετών του Δήμου έχει ήδη ολοκληρώσει τη στατική μελέτη που επιβεβαιώνει την ανάγκη επισκευής και ενίσχυσης των τεσσάρων υποστυλωμάτων στην όψη του σχολείου.

Η υλοποίηση του έργου δεν έχει προχωρήσει για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι υπάρχουν πολλές εργασίες στην Τεχνική Υπηρεσία και έχουν τεθεί κάποιες προτεραιότητες, ενώ το συγκεκριμένο βρίσκεται στο στάδιο του να αποφασιστεί ο τρόπος υλοποίησης αυτής της ενίσχυσης.

Η εκτιμώμενη δαπάνη είναι της τάξεως των 10.000 ευρώ συν ΦΠΑ, για την ενίσχυση.

Η πρόταση χρηματοδότησης από τον ΣΥΦΑΚ που αφορά κυρίως την αντικατάσταση κουφωμάτων, εκτέλεση κάποιων επιχρισμάτων και ορισμένου εξοπλισμού είναι σαφές ότι δεν μπορούν να προηγηθούν πριν γίνουν οι εργασίες για τα υποστυλώματα. Μόλις οριστικοποιηθεί αυτό, θα προχωρήσουμε σε μια επικαιροποίηση της σχετικής αλληλογραφίας με τον ΣΥΦΑΚ για να προχωρήσουν και στις σχετικές τυπικές διαδικασίες.

Η ασφάλεια είναι προτεραιότητα και θα προχωρήσουμε στην αποκατάσταση όλων των πραγμάτων για να καταστεί αυτό το χτίσμα λειτουργικό και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για το συνέδριο, αλλά και για οποιεσδήποτε άλλες δράσεις.»