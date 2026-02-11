Ώρα προβολής: 18:00

Ημέρες προβολών:

Πέμπτη 12/02

Παρασκευή 13/02

Σάββατο 14/02

Κυριακή 15/02

Τρίτη 17/02

Τετάρτη 18/02

Σύμφωνα με τον μύθο, μια μυστηριώδης μαρμότα, κρυμμένη βαθιά μέσα σε ένα μυστικό βουνό, έχει τη δύναμη να γυρίζει τον χρόνο πίσω. Όταν ο Χόπερ ανακαλύπτει ότι αυτό το μυθικό πλάσμα ίσως είναι η μόνη ελπίδα για να σωθεί το είδος του, ο ατρόμητος εξερευνητής αποφασίζει να ρισκάρει τα πάντα για να βρει την αρχαία δύναμη. Αλλά το ταξίδι του θα είναι γεμάτο εμπόδια. Φαίνεται πως ο Χόπερ και οι φίλοι του δεν είναι οι μόνοι που αναζητούν το μυστικό της μαρμότας…