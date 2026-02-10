Προβολή από τη Λέσχη Κινηματογράφου Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με την Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν).
Την Τρίτη 17/02 στις 21:30 θα προβληθεί η ταινία “Βαγόνι αριθμός 6” στο κινηματοθέατρο ΡΕΞ.
Μια νέα γυναίκα από τη Φινλανδία φεύγει από μια αινιγματική ερωτική σχέση στη Μόσχα, παίρνοντας το τρένο για το αρκτικό λιμάνι του Μουρμάνσκ. Αναγκασμένη να μοιραστεί το μακρύ ταξίδι και το μικρό κουπέ με έναν ρώσο μεταλλωρύχο, αυτή η αταίριαστη συνάντηση οδηγεί τους επιβάτες του βαγονιού αριθμός 6 να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη τους για ανθρώπινη επαφή.
Περισσότερα: https://kileagn.com/