Προβολή από τη Λέσχη Κινηματογράφου Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με την Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν).

Την Τρίτη 17/02 στις 21:30 θα προβληθεί η ταινία “Βαγόνι αριθμός 6” στο κινηματοθέατρο ΡΕΞ.