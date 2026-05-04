Ανακοίνωση της Κ. Σπυριδάκη για τις Δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη:

Με έκπληξη – αλλά δυστυχώς χωρίς καμία απορία – παρακολουθούμε τον Άδωνι Γεωργιάδης να εγκαταλείπει για ακόμη μία φορά το χαρτοφυλάκιό του και να επιλέγει να τοποθετείται για ζητήματα που δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων του.

Καλό θα ήταν ο Υπουργός Υγείας να θυμηθεί ποιο είναι το Υπουργείο στο οποίο προΐσταται. Διότι δεν είναι ούτε Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, ούτε σχολιαστής της επικαιρότητας. Είναι Υπουργός Υγείας – και ο ρόλος του είναι ένας και σαφής: να διασφαλίζει την απρόσκοπτη και ποιοτική πρόσβαση όλων των πολιτών στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Αντί αυτού, τι βλέπουμε;

Βλέπουμε νοσοκομεία να μαραζώνουν.

Βλέπουμε δομές να λειτουργούν στα όρια της κατάρρευσης.

Βλέπουμε γιατρούς και νοσηλευτές να δίνουν καθημερινά μάχη μέσα σε συνθήκες υποστελέχωσης και εξουθένωσης.

Βλέπουμε χρόνια υποχρηματοδότηση να διαβρώνει το ΕΣΥ.

Και την ίδια στιγμή, ο αρμόδιος Υπουργός επιλέγει να ασχολείται με τη μεταναστευτική πολιτική, να σχολιάζει ανακοινώσεις εργαζομένων και να δημιουργεί εντυπώσεις αντί να δίνει λύσεις.

Αλήθεια, πόσο πιο μακριά μπορεί να βρεθεί κανείς από την πραγματικότητα των νοσοκομείων;

Αντί να αναλώνεται σε επικοινωνιακές αντιπαραθέσεις, θα περίμενε κανείς από τον Υπουργό να έχει τουλάχιστον διαβάσει τις δεκάδες Κοινοβουλευτικές Ερωτήσεις που του έχουμε καταθέσει και οι οποίες παραμένουν αναπάντητες. Ερωτήσεις που αφορούν πραγματικά προβλήματα. Πραγματικές ελλείψεις. Πραγματικές αγωνίες των πολιτών.

Αντί για απαντήσεις, σιωπή.

Αντί για σχέδιο, διαχείριση εντυπώσεων.

Αντί για λογοδοσία, επιθέσεις.

Και το ερώτημα είναι απλό:

Γιατί ο Υπουργός Υγείας δεν απαντά στις ανακοινώσεις και στις παρεμβάσεις που αφορούν την ίδια την κατάσταση των νοσοκομείων του Λασιθίου;

Γιατί δεν απαντά:

Στις καταγγελίες για δραματικές ελλείψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού;

Στα επαναλαμβανόμενα περιστατικά υπολειτουργίας κρίσιμων τμημάτων;

Στην αδυναμία κάλυψης εφημεριών;

Στις συνθήκες εξουθένωσης των υγειονομικών;

Στην υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας;

Γιατί δεν απαντά στα πραγματικά ζητήματα που θέτουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι της πρώτης γραμμής;

Η κοινωνία του Λασιθίου δεν έχει ανάγκη από επικοινωνιακά πυροτεχνήματα.

Δεν έχει ανάγκη από στοχοποίηση εργαζομένων.

Δεν έχει ανάγκη από ψευδείς εντυπώσεις.

Έχει ανάγκη από ένα σύστημα υγείας που λειτουργεί.

Έχει ανάγκη από γιατρούς και νοσηλευτές που στηρίζονται.

Έχει ανάγκη από πολιτική ευθύνη και σοβαρότητα.

Ο Υπουργός οφείλει να επιστρέψει άμεσα στα καθήκοντά του.

Να σταματήσει να διαστρεβλώνει τον δημόσιο διάλογο.

Και να δώσει επιτέλους απαντήσεις – όχι σε εμάς, αλλά στους πολίτες.

Γιατί η υγεία δεν είναι πεδίο επικοινωνίας.

Είναι δικαίωμα. Και σήμερα, αυτό το δικαίωμα δοκιμάζεται.