Το Λιμεναρχείο Αγίου Νικολάου ανακοινώνει τη λήψη αυξημένων μέτρων ασφαλείας, κατόπιν της έκτακτης αναγγελίας θυελλωδών ανέμων (AP 303) που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία την Κυριακή 03 Μαΐου 2026.
Πρόγνωση Θυελλωδών Ανέμων
Σύμφωνα με την ΕΜΥ, επικρατούν δυσμενείς συνθήκες στις ακόλουθες θαλάσσιες περιοχές της Κρήτης και του Αιγαίου:
Ανατολικό Κρητικό: Συνεχίζουν οι βορειοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 7 ή 8 μποφόρ τουλάχιστον μέχρι τις 16:00 UTC.
Νοτιοανατολικό Κρητικό – Ιεράπετρα: Από τις 07:00 UTC προβλέπονται δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι 7 ή 8 μποφόρ, με την ένταση να φτάνει τα 8 μποφόρ μετά τις 13:00 UTC.
Καρπάθιο & Θάλασσα Ρόδου: Αναμένονται βορειοδυτικοί άνεμοι 7 έως 8 μποφόρ, με τοπική ενίσχυση στα 8 μποφόρ.
Κεντρικό Αιγαίο & Στενό Καφηρέα: Πνέουν βόρειοι άνεμοι εντάσεως 7 ή 8 μποφόρ.
Οδηγίες προς Πολίτες και Επαγγελματίες
Λόγω της έντασης των καιρικών φαινομένων, το Λιμεναρχείο εφιστά την προσοχή στους παρακάτω φορείς και ιδιώτες:
- Αλιευτικοί Σύλλογοι & Ναυταθλητικοί Όμιλοι: Παρακαλούνται να αποφύγουν τη δραστηριοποίησή τους στη θάλασσα κατά το χρονικό διάστημα ισχύος του δελτίου.
- Ιδιοκτήτες Σκαφών: Καλούνται να λάβουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας για τα σκάφη τους.
- Υπηρεσίες & Εθελοντικές Ομάδες: Η Αστυνομική Διεύθυνση, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Νοσοκομείο και η Ομάδα Διάσωσης Κρήτης βρίσκονται σε κατάσταση ετοιμότητας για την παροχή συνδρομής, εφόσον απαιτηθεί.