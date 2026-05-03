Το Λιμεναρχείο Αγίου Νικολάου ανακοινώνει τη λήψη αυξημένων μέτρων ασφαλείας, κατόπιν της έκτακτης αναγγελίας θυελλωδών ανέμων (AP 303) που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία την Κυριακή 03 Μαΐου 2026.

Πρόγνωση Θυελλωδών Ανέμων

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, επικρατούν δυσμενείς συνθήκες στις ακόλουθες θαλάσσιες περιοχές της Κρήτης και του Αιγαίου:

Ανατολικό Κρητικό: Συνεχίζουν οι βορειοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 7 ή 8 μποφόρ τουλάχιστον μέχρι τις 16:00 UTC.

Νοτιοανατολικό Κρητικό – Ιεράπετρα: Από τις 07:00 UTC προβλέπονται δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι 7 ή 8 μποφόρ, με την ένταση να φτάνει τα 8 μποφόρ μετά τις 13:00 UTC.

Καρπάθιο & Θάλασσα Ρόδου: Αναμένονται βορειοδυτικοί άνεμοι 7 έως 8 μποφόρ, με τοπική ενίσχυση στα 8 μποφόρ.

Κεντρικό Αιγαίο & Στενό Καφηρέα: Πνέουν βόρειοι άνεμοι εντάσεως 7 ή 8 μποφόρ.

Οδηγίες προς Πολίτες και Επαγγελματίες

Λόγω της έντασης των καιρικών φαινομένων, το Λιμεναρχείο εφιστά την προσοχή στους παρακάτω φορείς και ιδιώτες: