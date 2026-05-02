Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και βαθιά συγκίνηση κορυφώθηκαν στη Φουρνή Μεραμβέλλου οι εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση διακοσίων ετών από τη μαρτυρική τελείωση της Αγίας ενδόξου Νεομάρτυρος Μαρίας της Μεθυμοπούλας. Η Ιερά Μητρόπολις Πέτρας και Χερρονήσου διοργάνωσε ένα διήμερο λατρευτικών συνάξεων, που ξεπέρασε τα όρια μιας τυπικής εορτής και ανέδειξε τη βαθιά πνευματική σχέση του τόπου με τη μνήμη της Αγίας.

Η επέτειος των διακοσίων ετών δεν αποτέλεσε απλώς μια ιστορική αναφορά, αλλά μια ζωντανή μαρτυρία πίστης. Στον τόπο όπου γεννήθηκε και αγωνίστηκε η Αγία, πλήθος πιστών συνέρρευσε για να τιμήσει το παράδειγμά της, μετατρέποντας τη Φουρνή σε επίκεντρο προσευχής και συλλογικής μνήμης.

Ξεχωριστή ευλογία για τους παρισταμένους υπήρξε η παρουσία των ιερών λειψάνων των εν Ρεθύμνη Αγίων Τεσσάρων Νεομαρτύρων, τα οποία κόμισε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Πρόδρομος Ξενάκης. Η προσκύνησή τους ενίσχυσε το πνευματικό κλίμα και υπενθύμισε τη διαχρονική παρουσία του μαρτυρίου ως ύψιστης έκφρασης πίστης.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, μετά τον πανηγυρικό Εσπερινό, πραγματοποιήθηκε ομιλία από τον ιατρό και ιεραπόστολο Ευάγγελος Παπανικολάου με θέμα «Νέον Μαρτυρολόγιον». Ο λόγος του ανέδειξε με σύγχρονη ματιά τη σημασία της μαρτυρίας στη σημερινή εποχή, γεφυρώνοντας το παρελθόν με το παρόν και προκαλώντας έντονο προβληματισμό αλλά και πνευματική ανάταση.

Την κυριώνυμο ημέρα, τελέστηκε πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγενίου, με τη συμμετοχή πλήθους αρχιερέων και κληρικών. Η παρουσία τους προσέδωσε ιδιαίτερη επισημότητα στην εορτή, ενώ η συμμετοχή των πιστών κατέδειξε τη βαθιά ριζωμένη τιμή προς την Αγία στη συνείδηση της τοπικής κοινωνίας. Παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Α΄ αντιπρόεδρος της Βουλής Ι. Πλακιωτάκης, η βουλευτής Λασιθίου Κ. Σπυριδάκη, ο δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μ. Μενεγάκης.

Ακολούθησε η λιτάνευση της ιεράς εικόνας στους δρόμους της Φουρνής, μέσα σε ατμόσφαιρα κατάνυξης και συγκίνησης. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες, με ευλάβεια και σεβασμό, συνόδευσαν την πομπή, δίνοντας μια ζωντανή εικόνα της συνέχειας της παράδοσης και της πίστης στον χρόνο.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στη χορωδία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως, η οποία απέδωσε με αρτιότητα και ευαισθησία τους ιερούς ύμνους, υπό τη διεύθυνση του Άρχοντος Υμνωδού της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας Αντώνιος Πλαΐτης, συμβάλλοντας καθοριστικά στο κατανυκτικό κλίμα των Ακολουθιών.

Οι εκδηλώσεις αυτές αποτέλεσαν κορυφαία πνευματική στιγμή για την τοπική κοινωνία, αναδεικνύοντας το φωτεινό παράδειγμα της Αγίας Μαρίας της Μεθυμοπούλας και ενισχύοντας τη συλλογική μνήμη και την πίστη των πιστών.

Ο Α΄ αντιπρόεδρος της βουλής Ιωάννης Πλακιωτάκης ανέφερε: ” Με σεβασμό και συγκίνηση συμμετείχα στις εκδηλώσεις της Ιερά Μητρόπολις Πέτρας και Χερρονήσου για τα 200 χρόνια από τη μαρτυρική τελείωση της Αγίας Νεομάρτυρος Μαρίας της Μεθυμοπούλας, στη Φουρνή Μεραμβέλλου.

Η πίστη, η ιστορία και η παράδοσή μας παραμένουν ζωντανές μέσα από τέτοιες σημαντικές στιγμές για τον τόπο μας. Συγχαρητήρια σε όλους όσοι συνέβαλαν στη διοργάνωση των εκδηλώσεων”.

Ο Δήμαρχος Αγ. Νικολάου κ. Μαν. Μενεγάκης έκανε το ακόλουθο σχόλιο: “Μια συγκινητική ημέρα σήμερα στη Φουρνή του Μιραμπέλλου, εκεί όπου η μνήμη συναντά την πίστη και την ιστορία του τόπου μας.

Στον τόπο καταγωγής της Αγίας Νεομάρτυρος Μαρίας της Μεθυμοπούλας, στη Φουρνή τιμήσαμε τα 200 χρόνια από το μαρτύριό της. Η παρουσία των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Πέτρας και Χερρονήσου – και Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.κ. Γερασίμου και Προδρόμου στην Ιερά Ακολουθία και η μεγάλη συμμετοχή των συμπολιτών μας ανέδειξαν τη δύναμη που συνεχίζει να έχει το παράδειγμα της Αγίας στον τόπο μας.

Μεγάλη ευλογία ήταν η προσκύνηση των ιερών λειψάνων των Αγίων Τεσσάρων Νεομαρτύρων του Ρεθύμνου Μανουήλ, Γεωργίου, Νικολάου και Αγγελή που ήρθαν από την Ι. Μητρόπολη Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου και την Ι. Μονή Ρουστίκων.