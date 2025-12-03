Μήνυμα Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία:

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας των Ατόμων με Αναπηρία, η εκπαιδευτική κοινότητα υπενθυμίζει τον βαθύ ανθρωπιστικό της ρόλο: την προώθηση της ισότητας, της συμπερίληψης και του σεβασμού στη διαφορετικότητα. Ένα πραγματικά δημοκρατικό σχολείο, ανοιχτό στην κοινωνία, διαμορφώνει πολίτες με κριτική σκέψη, κοινωνική ευαισθησία και βαθιά επίγνωση των δικαιωμάτων όλων. Προσφέρει ευκαιρίες σε κάθε μαθητή/τρια, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.

Κάθε άνθρωπος είναι γεννημένος να οραματίζεται και να αναζητεί το καλύτερο. Για να φτάσει όμως στο όραμά του, χρειάζεται τα «φτερά» των ικανοτήτων του. Κάποιοι διαθέτουν πιο μικρά ή πιο εύθραυστα φτερά, όμως αυτό δεν τους στερεί τη δυνατότητα να ανέβουν ψηλά· χρειάζονται μόνο ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που θα τους βοηθήσει να ανοίξουν τα φτερά τους και να πετάξουν. Τα άτομα με αναπηρία έχουν τα δικά τους μοναδικά φτερά και το πέταγμά τους γίνεται ομορφότερο και δυνατότερο, όταν η κοινωνία στέκεται δίπλα τους.

Κάθε Παγκόσμια Ημέρα δεν αποτελεί απλώς επετειακή υπενθύμιση αλλά λειτουργεί ως αφορμή αναστοχασμού πάνω σε βαθιά κοινωνικά ζητήματα. Έτσι και η 3η Δεκεμβρίου μας καλεί να στρέψουμε το βλέμμα στα δικαιώματα και στις δυνατότητες των ατόμων με αναπηρία, να αναγνωρίσουμε τις προκλήσεις της καθημερινότητάς τους και να επανεξετάσουμε τη δική μας στάση απέναντί τους.

Η ημέρα αυτή σηματοδοτεί την ανάγκη για προσβασιμότητα, ισότιμη συμμετοχή, αξιοπρέπεια και σεβασμό. Υπενθυμίζει ότι όλοι, σε κάποια στιγμή της ζωής, μπορεί να βρεθούμε στη θέση ενός ατόμου με αναπηρία και μας καλεί να χτίσουμε μια κοινωνία χωρίς εμπόδια, όπου κανένας δεν θα μένει πίσω.

Παρά τις δυσκολίες που συχνά καλούνται να αντιμετωπίσουν, τα άτομα με αναπηρία πορεύονται με πείσμα, δύναμη και αποφασιστικότητα. Για τον λόγο αυτόν και τα επιτεύγματά τους αποτελούν πηγή έμπνευσης. Αποδεικνύουν ότι η ανθρώπινη θέληση, όταν συνοδεύεται από στήριξη και σεβασμό, μπορεί να υπερβεί κάθε περιορισμό. Στον αθλητισμό, στην εκπαίδευση, στην τέχνη, στην κοινωνική ζωή, είναι άνθρωποι που διεκδίκησαν και συνεχίζουν να διεκδικούν τα όνειρά τους — καθημερινοί πρωταγωνιστές και νικητές.

Ας ελπίσουμε ότι κάποτε θα γίνει πλήρως αντιληπτό πως ο σεβασμός στη διαφορετικότητα δεν είναι απλώς μια τυπική υποχρέωση, αλλά δείκτης της πολιτισμικής και ηθικής ανωτερότητας μιας κοινωνίας.

Το μήνυμα της σημερινής ημέρας είναι ξεκάθαρο: ισότητα, συμπερίληψη, αξιοπρέπεια και ισότιμη συμμετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, αλλά είμαστε όλοι ίσοι.

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου

Αθανάσιος Κατσαγκόλης