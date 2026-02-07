Ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, σε δηλώσεις του για τον νέο Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, Τίτο Ταμπακάκη, μετέφερε τις ευχές του για υγεία, δύναμη και μια επιτυχημένη ποιμαντορία.